Ngày 18/11 tại Manila (Philippines), nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzábal.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha thời gian qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha - Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội gặp song phương với đoàn Thượng viện Tây Ban Nha bên lề AIPA 47 (Ảnh: VOV Jakarta)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Thượng viện Tây Ban Nha tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha trong các lĩnh vực, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Tây Ban Nha có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Javier Ignacio Maroto Aranzábal đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế. Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Tây Ban Nha tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ Tây Ban Nha trở thành Quan sát viên của AIPA, mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trên kênh nghị viện; nhất trí cao với các đề xuất của ta về tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục, nông nghiệp; sẵn sàng cùng các nước thành viên EU làm việc với Việt Nam về vấn đề “thẻ vàng” IUU.

Phó Chủ tịch Thượng viện Javier Ignacio Maroto Aranzábal cũng bày tỏ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông và nỗ lực đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982; mong muốn thúc đẩy hợp tác biển với Việt Nam và ASEAN.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Tây Ban Nha đóng vai trò quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp song phương Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha bên lề AIPA 47 (Ảnh: VOV Jakarta)

Theo đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, đôn đốc triển khai các thỏa thuận giữa hai bên. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha (1977–2027); tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nghị viện như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thượng viện Tây Ban Nha gửi lời mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tới thăm làm việc tại Tây Ban Nha vào thời gian phù hợp.