Chiều nay (10/1), trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp 30, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Thành phố Chí Linh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường: Bến Tắm, Phả Lại, Sao Đỏ, Chí Minh, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Thái Học, Văn An, Đồng Lạc, Tân Dân, An Lạc, Văn Đức, Cổ Thành, Hoàng Tiến và 05 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc thành lập Thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thị xã Chí Linh nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là điểm kết nối trên chuỗi đô thị hành lang kinh tế công nghiệp Bắc Ninh - Chí Linh - Đông Triều - Mạo Khê - Uông Bí - Hạ Long và có hệ thống đường giao thông thuận lợi.

Bên cạnh đó, thị xã Chí Linh còn có nhiều tiềm năng cho phát triển du lịch tâm linh với 25 di tích lịch sử đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích đã được xếp hạng Quốc gia đặc biệt (Chùa Côn Sơn và Đền Kiếp Bạc); 8 di tích được xếp hạng Quốc gia.

Ngày 12/02/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP thành lập thị xã Chí Linh, sau khi được thành lập Chí Linh đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của thị xã; xây dựng và triển khai 2 Đề án trọng điểm về phát triển kinh tế, gồm: “Phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn” và “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi thủy sản tập trung”.

Sau hơn 8 năm thành lập, thị xã đã có sự phát triển mạnh mẽ, đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị. Hệ thống kết cấu hạ tầng của thị xã được nâng cấp, đồng bộ, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tờ trình nhấn mạnh, với kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị, đồng thời nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã để sớm trở thành đô thị động lực, trung tâm kinh tế, trung tâm văn hóa thương mại, du lịch và công nghiệp của tỉnh Hải Dương, giữ vị trí chiến lược quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước thì việc thành lập thành phố Chí Linh là cần thiết.

Đồng thời cũng góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cũng trong phiên họp hôm nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã của huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp./.

