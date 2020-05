Việt Nam sẽ phối hợp quốc tế điều tra nghi vấn hối lộ Hải quan ở Bắc Ninh

Bên hành lang kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV chiều 26/5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao đổi với phóng viên báo chí về vụ án Nhật Cường ở Hà Nội và nghi vấn Công ty Nhật đưa hối lộ cho cán bộ, công chức thuế, hải quan ở Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm.

Về việc chưa bắt được Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy liệu có ảnh hưởng đến quá trình điều tra, Đại tướng Tô Lâm cho biết: "Tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, bởi đối tượng là nhân vật chính trong quá trình điều tra, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm".



Trả lời về việc Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ Công ty Tenma hối lộ quan chức Việt Nam để trốn thuế, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin, hiện các cơ quan thanh tra, thuế, tài chính đang kiểm tra, rà soát. Mức độ như thế nào thì sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Bộ Công an đang phối hợp để nắm bắt tình hình.

Trao đổi về việc phía Việt Nam có phối hợp với bên Nhật điều tra, làm rõ vụ việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Chắc chắn phải có, vì thông tin này xuất phát từ Nhật.

“Nhật là nơi xuất phát nguồn gốc thông tin của vụ việc, mình phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm là tất nhiên rồi”, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời cho biết, điều quan trọng trước tiên là trao đổi thông tin giữa hai bên.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo lãnh đạo bộ trước 26/5 về nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam.

Bộ trưởng cũng giao Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra trong ngày 25/5/2020, để thanh tra Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Bộ trưởng yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, báo Asahi thông tin Công ty Tenma Nhật Bản (trụ sở ở Tokyo) đã tự khai báo với Tổng cục kiểm sát Tokyo về việc công ty con là Công ty Tenma Việt Nam (đóng tại Bắc Ninh) đã thực hiện hành vi hối lộ cán bộ/nhân viên ở Việt Nam tổng số tiền khoảng 25 triệu yên (quy đổi khoảng gần 5,4 tỉ đồng).

Liên quan đến thông tin này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho hay Website của công ty đã đăng thông tin Tổng Giám đốc công ty, ông Fujino Kaneto (67 tuổi, nguyên quán Tokyo, Nhật Bản) sẽ từ chức ngay sau Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức tháng 6/2020 để chịu trách nhiệm về sự việc này./.