Vụ 39 người thiệt mạng: ĐBQH tranh luận về hành vi phạm tội của nghi phạm

Thảm kịch 39 người thiệt mạng trong container ở Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu trên nghị trường Quốc hội sáng 4/11.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhận định đây là sự việc rất đau lòng, “là một thảm họa nhân đạo gây chấn động dư luận quốc tế và trong nước”.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Theo ông, vụ việc này xảy ra tại Anh, cho nên kết luận về tội danh gì do nước Anh kết luận. Còn pháp luật Việt Nam, đây không phải là hành vi buôn người mà là hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép được quy định tại Điều 349 của Bộ luật Hình sự.

“Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án và đến ngày 3/11, Công an tình này đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến đường dây. Chúng tôi sẽ làm nghiêm và thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Quốc hội” – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, luật sư Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, trường hợp nghi phạm tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, có thể nhằm mục đích cung cấp những người này cho những nhóm buôn người theo đặt hàng từ trước. Nếu như có hành vi móc nối, thông đồng như vậy là đã có dấu hiệu của hành vi buôn người.

Còn nếu không có yếu tố buôn người để thực hiện những loại tội phạm khác như cung cấp cho thị trường lao động bất hợp pháp, thị trường mại dâm, ma túy, mua bán nội tạng thì đó là hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Theo luật sư Chiến, dù là buôn người hay tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, vừa qua Công an Việt Nam cũng đã có những biện pháp mạnh mẽ để điều tra đối với 8 nghi phạm có dấu hiệu vi phạm tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

“Đây là một hoạt động rất tích cực của cơ quan công an để ngăn chặn những hành vi có thể là buôn người hoặc là tổ chức đưa người ra nước ngoài” – ông Chiến nói và nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, từ vụ 39 người thiệt mạng ở Anh cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của cơ quan công an, cơ quan du lịch như thế nào và đặc biệt là trách nhiệm của chính quyền địa phương, nơi những nạn nhân này cư trú.

Vấn đề đặt ra là phải tăng cường phối hợp mạnh mẽ hơn đối với những cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan công an và đặc biệt là cơ quan du lịch, nếu đưa người ra nước ngoài thì phải quản lý để không xảy ra những vụ việc tương tự./.