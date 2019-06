Vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Hà Nội: Quá thận trọng hay nghiệp vụ hạn chế?

Chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm sáng nay 4/6, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) cho rằng, thời gian qua, một số vụ án điều tra xâm hại tình dục trẻ em của cơ quan điều tra công an cấp huyện gây bức xúc dư luận.

Đại biểu Hoa dẫn chứng, vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào tháng 2/2019, lúc đầu cơ quan điều tra công an huyện ra quyết định khởi tố bị can vì tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và không tiến hành bắt tạm giam đối tượng, mặc dù dấu hiệu đối tượng hiếp dâm rất rõ ràng. Sau đó với sự có vào cuộc của dư luận và cơ quan, tổ chức hữu quan thì cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và bắt tạm giam.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm sáng 4/6.



“Xảy ra vụ trên, là do áp lực sợ bị oan sai dẫn đến việc một số cơ quan điều tra, Viện kiểm sát quá thận trọng trong việc đánh giá sử dụng chứng cứ, xác định tội danh hay là do còn hạn chế về nghiệp vụ?”- đại biểu Hoa chất vấn.

Trả lời về câu hỏi của đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm soát huyện Chương Mỹ phê chuẩn về tội dâm ô. Từ đó, Viện kiểm soát Chương Mỹ đã thụ lý và phê chuẩn theo hướng đó.

Ông Lê Minh Trí cũng cho biết, VKSND tối cao đã yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội kiểm tra lại sự việc, đồng thời chỉ đạo Viện kiểm sát huyện Chương Mỹ phê chuẩn quyết định khởi tố theo hướng phải là tội Hiếp dâm trẻ em. “Do xác định và phê chuẩn không đúng tội danh, VKSND Hà Nội đã tiến hành kỷ luật Phó Viện trưởng VKS huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án” – ông Lê Minh Trí cho biết.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí chia lửa trả lời chất vấn ĐBQH với Bộ trưởng Tô Lâm.

Ông Lê Minh Trí cũng cũng cho biết, vụ án ban đầu thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra của địa phương nhưng sau đó cơ quan điều tra Bộ Công an đã trực tiếp thụ lý. để đảm bảo tính công bằng và hợp lý.

Cũng nêu vấn đề về tội phạm ấu dâm, chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm sáng nay 4/6, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, tội xâm hại ấu dâm ngày càng gia tăng, phần lớn do người thân gây ra. Tuy không phải là mới nhưng đại biểu Hòa cho rằng chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Ông đề nghị Bộ trưởng Tô Lâm đưa ra được nguyên nhân khách quan, chủ quan cùng các giải pháp ngăn chặn.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ (Bắc Kạn) muốn Bộ trưởng cho biết thực tế tình hình này có tăng hay không, hay do các gia đình nạn nhân mạnh dạn tố cáo, các cơ quan tư pháp đã đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý cùng với sự vào cuộc tích cực của truyền thông nên số lượng gia tăng.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, với trách nhiệm, Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo với địa phương nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện điều tra xử lý đối tượng xâm hại tình dục trẻ em.

Đặc biệt, cơ quan công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát, tòa án để thống nhất có văn bản hướng dẫn công tác phòng ngừa, tiếp nhận giải quyết việc tố giác, khởi tố người xâm hại tình dục trẻ em, người dưới 16 tuổi.

“Hiện chúng tôi đã ban hành đưa ra quy trình thống nhất toàn quốc về cách thức xử lý, nên vừa qua đã đẩy mạnh được việc xử lý tội phạm này, tháo gỡ cho các địa phương” – ông Tô Lâm thông tin.

Trước chất vấn của các đại biểu về vấn đề thời gian qua phát hiện nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em là do đâu? Theo Bộ trưởng Tô Lâm, đó là việc tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng, tạo lòng tin của nhân dân, nhân dân tin vào xử lý giải quyết của cơ quan chức năng, hơp tác điều tra, từ đó cũng tăng cường hơn trong hiệu quả xử lý vụ việc. “Việc phát hiện xử lý đối tượng này theo đó có dấu hiệu tăng lên” – Bộ trưởng Tô Lâm nói./.