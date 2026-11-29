Tổng số cấp phó các cơ quan tham mưu tỉnh ủy không quá 16 người

Theo quy định, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (gọi chung là tỉnh ủy), gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, cơ quan Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Về nguyên tắc tổ chức, quy định yêu cầu, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; không chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan; một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Không nhất thiết cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương có vụ, cục hoặc đơn vị nào thì ở cấp tỉnh cũng có tổ chức tương ứng.

Việc thành lập các đầu mối bên trong (phòng và tương đương) thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy chỉ được xem xét, quyết định thành lập trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc của cơ quan; tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao; có tối thiểu 5 người mới được thành lập một đầu mối.

Theo quy định của Ban Bí thư, tổng số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy (gọi chung là cấp phó) có không quá 16 người. Riêng Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM có không quá 22 người.

Số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện theo quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và được tính trong tổng số lượng cấp phó nêu trên.

Ban Thường vụ tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương xem xét, quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, bảo đảm tổng số lượng cấp phó của các cơ quan không vượt quá mức quy định.

Theo quy định, tổng số lượng cấp phó của các phòng thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy được xác định theo quy mô số lượng biên chế của từng phòng. Cụ thể, phòng có 5 người được bố trí 1 phó trưởng phòng; phòng có từ 6 người đến dưới 10 người được bố trí 2 phó trưởng phòng; phòng có từ 10 người trở lên được bố trí 3 phó trưởng phòng.

Quy định cũng nêu, số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy và phó trưởng phòng thuộc các cơ quan (tại các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh và tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An) có thể bố trí cao hơn mức quy định trong thời gian chuyển tiếp; thực hiện lộ trình sắp xếp, giảm dần, bảo đảm đến hết năm 2030, số lượng cấp phó được bố trí theo đúng quy định.

Trong thời gian thực hiện lộ trình, trường hợp tổng số lượng cấp phó còn cao hơn mức quy định, khi có cấp phó của cơ quan, phó trưởng phòng nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ vì lý do khác thì không kiện toàn, bổ sung thay thế.

Quy định tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc

Quy định cũng nêu rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy.

Về tổ chức bộ máy, theo quy định, lãnh đạo văn phòng gồm chánh văn phòng và các phó chánh văn phòng. Số lượng phó chánh văn phòng do Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Văn phòng có không quá 5 phòng: Tổng hợp; Quản trị; Tài chính đảng; Chuyển đổi số - Cơ yếu; Hành chính, lưu trữ. Riêng Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có không quá 6 phòng. Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Đảng (nếu có) thực hiện theo quy định.

Lãnh đạo Ban Tổ chức gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban. Số lượng phó trưởng ban (không bao gồm Phó trưởng ban kiêm nhiệm) do Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có không quá 4 phòng: Tổ chức cán bộ; Tổ chức đảng, đảng viên; Bảo vệ chính trị nội bộ; Văn phòng. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM có không quá 5 phòng.

Lãnh đạo cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm. Số lượng Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy có không quá 4 phòng: Nghiệp vụ I; Nghiệp vụ II; Nghiệp vụ III; Văn phòng. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TPHCM có không quá 5 phòng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban. Số lượng Phó trưởng ban (không bao gồm Phó trưởng ban kiêm nhiệm) do Ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy có không quá 5 phòng: Lý luận chính trị, lịch sử Đảng; Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản; Khoa giáo, Văn hóa – Văn nghệ; Thông tin – Tổng hợp; Văn phòng. Riêng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM có không quá 6 phòng.

Lãnh đạo Ban Nội chính gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban. Số lượng Phó trưởng ban do Ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Ban Nội chính tỉnh ủy có không quá 4 phòng: Công tác nội chính và cải cách tư pháp; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Công tác xử lý đơn thư, tiếp công dân; Văn phòng. Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM có không quá 5 phòng.

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