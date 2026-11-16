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Quy định mới về sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Hai, 22:50, 16/11/2026
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VOV.VN - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Gắn số lượng người làm việc với mức độ tự chủ tài chính

Nghị định áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ; UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Theo quy định, việc xác định và quản lý số lượng người làm việc phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc, tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và hiệu quả.

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Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, số lượng người làm việc phải được xác định phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng và yếu tố đặc thù của từng đơn vị. Việc bố trí nhân lực đồng thời phải căn cứ định mức số lượng người làm việc, định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là tỷ lệ số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số lượng người làm việc của đơn vị không được thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị.

Quy định này gắn việc sử dụng nhân lực với khả năng tự chủ tài chính, bảo đảm đơn vị sử dụng hiệu quả số lượng người làm việc được giao.

Nghị định cũng quy định ba căn cứ xác định số lượng người làm việc, gồm: vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế; yêu cầu phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản quy trình công việc; thực tế quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao và mức độ tự chủ tài chính của đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị tự chủ được quyết định số lượng người làm việc

Về thẩm quyền, Nghị định phân định rõ trách nhiệm giữa các đơn vị theo mức độ tự chủ tài chính. Cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong giai đoạn 5 năm và hằng năm. Việc quyết định phải bảo đảm phù hợp với Đề án tự chủ của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, việc giao biên chế viên chức được thực hiện trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 5 năm và tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Ở cấp bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế viên chức hằng năm đối với từng bộ trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu bộ quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế viên chức hằng năm đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch, trong tổng biên chế được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Đối với các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, người đứng đầu bộ quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trước ngày 31/10 hằng năm, bảo đảm tỷ lệ theo mức độ tự chủ tài chính của đơn vị.

Tại địa phương, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho từng địa phương trước ngày 1/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh và tổng biên chế viên chức tại từng cấp xã. Thời hạn thực hiện trước ngày 15/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Trên cơ sở tổng biên chế viên chức được HĐND cấp tỉnh giao, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế viên chức hằng năm đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, trước ngày 31/10 của năm trước liền kề năm kế hoạch.

Đối với số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, UBND cấp tỉnh quyết định giao, điều chỉnh đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh; UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền tương tự đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Nghị định số 406/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/11/2026. Kể từ thời điểm này, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực thi hành.

PV/VOV.VN
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