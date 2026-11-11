Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài

Sáng 11/11, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, trong năm 2026, tình hình công dân đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH giảm 1.514 lượt người về 1.392 vụ việc và 199 lượt đoàn đông người so với năm 2025; số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH giảm 3.390 đơn so với năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia được triển khai, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường ở Tây Nguyên; liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản;...

Các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời đạt 66,5% vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Quốc hội chuyển đến

Về việc rà soát, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người, báo cáo cho thấy các cơ quan đã thực hiện tốt, cơ bản bảo đảm theo các yêu cầu trong việc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm 226 vụ việc phức tạp, đông người; đồng thời chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Về việc giải quyết đối với 268 vụ việc cụ thể đang được xem xét, giải quyết tại các báo cáo kỳ trước, đến nay, các cơ quan đã giải quyết, trả lời được 117 vụ việc (đạt tỷ lệ 43,65%); 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết.

Về kết quả giải quyết đối với 58 vụ việc tại các báo cáo dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 32 vụ việc; đang xem xét, giải quyết 26 vụ việc. Trong số các vụ việc trên, nhiều vụ việc đã được UBND nhiều địa phương (như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh,…) chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, tình hình an ninh, trật tự ở địa phương được bảo đảm, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra công vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc nắm tình hình, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương; thực hiện có hiệu quả việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết dứt điểm.