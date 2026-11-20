Chiều 20/11, Đoàn Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Thị Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2021 - 2026 và từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến ngày 30/9/2026.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; đại diện một số sở, ngành, xã, phường liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội Võ Tuấn Anh cho biết, công tác tiếp nhận, phân loại và tổ chức giải quyết kiến nghị của cử tri được UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, báo cáo kết quả và đề xuất lộ trình xử lý đối với những nội dung chưa hoàn thành. Nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân đã được kiểm tra, xử lý, khắc phục hoặc có phương án triển khai cụ thể.

Trong 2 nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay, tổng số kiến nghị cử tri do Thường trực HĐND Thành phố chuyển đến là 3.602 kiến nghị. UBND Thành phố đã giải quyết 3.318 (đạt khoảng 92,1%).

Hiện nay UBND Thành phố đang giải quyết những kiến nghị tồn đọng và từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay. Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển đô thị như: Quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiến độ các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng; giao thông, thoát nước, chống úng ngập, hạ tầng kỹ thuật; môi trường; cơ chế, chính sách, ngân sách; tổ chức bộ máy, chế độ chính sách và các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh, y tế, giáo dục, an ninh trật tự.

Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên Đoàn Giám sát đề nghị các xã, phường phát huy tính chủ động trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, rà soát đầy đủ hồ sơ kiến nghị được tiếp nhận từ cấp quận, huyện trước đây và các đơn vị có liên quan; xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền để giải quyết dứt điểm.

Đồng thời, các đơn vị cần phân loại tình trạng giải quyết kiến nghị cử tri, xây dựng phương án riêng đối với từng vụ việc; lập danh sách, phân nhóm, có phương án giải quyết đối với từng nhóm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, UBND Thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát; đồng thời sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND và chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Trước hết, UBND Thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ kiến nghị cử tri trong hai nhiệm kỳ, phân loại cụ thể từng nội dung. Đối với các vụ việc có nội dung trùng lặp, cần xác định rõ tính chất, thẩm quyền và phương thức giải quyết, tránh xử lý đồng thời ở nhiều kênh. Những kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo cần được xem xét chuyển sang quy trình giải quyết theo quy định, bảo đảm đúng bản chất vụ việc.

Đối với các kiến nghị còn tồn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần xác định cơ quan đầu mối chủ trì tổng thể để quản lý, theo dõi, đôn đốc và kiểm soát tiến độ; tập trung xử lý bảo đảm cả yêu cầu về khối lượng, chất lượng và tiến độ, không để phát sinh tồn đọng kéo dài.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Thị Thanh Mai ghi nhận những kết quả của UBND Thành phố, các sở, ngành và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giải quyết kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại như tiến độ giải quyết một số kiến nghị còn chậm; công tác rà soát, cập nhật số liệu, phân loại và xác định trách nhiệm giải quyết chưa thực sự đồng bộ.

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ kiến nghị cử tri, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất, phản ánh đúng tình trạng và kết quả giải quyết. Đồng thời, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng nhóm kiến nghị; chuyển đúng địa chỉ, đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, phường, đề nghị địa phương chủ động bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch thực hiện. Những nội dung tồn đọng, kéo dài cần được phân loại, ưu tiên giải quyết, xác định lộ trình cụ thể; những kiến nghị không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện cần rà soát, làm rõ và xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi kiến nghị cử tri, thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho công tác giám sát của đại biểu và Nhân dân.

Nhấn mạnh việc giải quyết kiến nghị cử tri cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá, thi đua, Trưởng Đoàn giám sát yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, tạo chuyển biến thực chất trong giải quyết kiến nghị, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của cử tri.