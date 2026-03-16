Rực rỡ sắc màu bầu cử vùng biên Thanh Hóa: Cử tri gửi trọn niềm tin vào lá phiếu

Ngày hội của niềm tin nơi bản làng vùng biên giới.

Khi ánh nắng đầu ngày vừa phủ xuống những sườn núi trùng điệp của vùng cao xứ Thanh, không khí tại các điểm bỏ phiếu ở các xã biên giới Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa cũ) và Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ) đã trở nên rộn ràng. Từ sáng sớm, từng dòng người đã nô nức hướng về nhà văn hóa bản là nơi đặt các khu vực bỏ phiếu, để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Trong làn sương sớm vùng biên, từng tốp đồng bào Mông, xã Nhi Sơn trong trang phục truyền thống rực rỡ men theo con đường mòn uốn lượn từ bản xuống điểm bỏ phiếu.

Ở các xã biên giới, ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn thực sự trở thành ngày hội lớn của bản làng. Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái, Mông, Mường…, các cử tri tay cầm thẻ cử tri, vui vẻ trò chuyện, xếp hàng trật tự chờ đến lượt thực hiện quyền công dân.

Dù điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, nhiều bản nằm xa trung tâm xã, song điều đó không làm giảm đi tinh thần trách nhiệm và sự hào hứng của người dân. Ở những bản vùng sâu, nhiều cử tri đã đi bộ từ rất sớm, băng qua những con đường núi quanh co, dốc cao để kịp có mặt tại điểm bỏ phiếu đúng giờ.

Những bước chân vội vã trong buổi sớm nơi miền biên viễn mang theo niềm tin và kỳ vọng của người dân đối với các đại biểu sẽ được lựa chọn – những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 15/3, cử tri xã biên giới Hiền Kiệt (Quan Hóa) nô nức đến điểm bầu cử số 4 tại Nhà văn hóa bản Poọng 1 để thực hiện quyền công dân.

Để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, các tổ bầu cử tại địa phương đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện, khoa học. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai rộng rãi trước đó, giúp người dân nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hoạt động bỏ phiếu tại các điểm bầu cử diễn ra trật tự, đúng quy trình. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, thể hiện rõ tinh thần dân chủ và trách nhiệm của cử tri.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều cử tri vẫn nán lại trò chuyện, chia sẻ với nhau về kỳ vọng đối với những đại biểu sẽ được bầu chọn. Trên gương mặt của nhiều người hiện rõ niềm vui và sự phấn khởi, bởi mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là quyền làm chủ của nhân dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của quê hương.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin

Cùng với niềm vui tham gia ngày hội lớn của đất nước, cử tri tại các xã biên giới xứ Thanh cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu sau khi trúng cử. Mong muốn chung của người dân là các đại biểu sẽ thực sự gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào và có những giải pháp thiết thực để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực miền núi.

Cử tri Lầu Thị Ly, dân tộc Mông, xã Nhi Sơn, Thanh Hóa Cử tri Lầu Thị Ly, dân tộc Mông, ở bản Chim, xã Nhi Sơn cho biết, từ sáng sớm chị đã gác lại công việc nương rẫy để đến điểm bầu cử bỏ phiếu. Theo chị, việc tham gia bầu cử là quyền lợi, cũng là trách nhiệm của mỗi người dân. Chị mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào vùng cao.

Cùng chung suy nghĩ, cử tri Hơ Thị Sua, bản Chim, xã Nhi Sơn bày tỏ mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư của đồng bào vùng biên. Chị kỳ vọng các đại biểu sẽ có nhiều chính sách thiết thực để hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện hệ thống giao thông, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống.

Vợ chồng chị Và Thị Dính và anh Sùng Văn Va, cũng ở bản Chim, xã Nhi Sơn, đã cùng nhau đến điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền công dân. Hai vợ chồng cho biết họ rất kỳ vọng những ứng cử viên được bà con tín nhiệm trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân vùng biên, đặc biệt là tạo thêm cơ hội việc làm cho thanh niên.

Theo anh chị, nếu có thêm các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề và tạo sinh kế bền vững, thanh niên vùng biên nói chung và đồng bào Mông nói riêng sẽ có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với bản làng.

Cử tri Già Thị Cợ, bản Chim, xã Nhi Sơn cho biết, chị cũng kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách dành cho phụ nữ vùng cao. Theo chị, nếu phụ nữ được hỗ trợ về sinh kế, chăm sóc sức khỏe và giáo dục thì đời sống của các gia đình vùng biên sẽ từng bước được cải thiện.

Cùng chung quan điểm, cử tri Lộc Thị Đới, dân tộc Thái, ở bản bản Poọng 1, xã Hiền Kiệt chia sẻ: “Cử tri mong muốn những người được bầu làm đại biểu HĐND phải thực sự có trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền. Đặc biệt cần quan tâm nhiều hơn đến chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Khi những lá phiếu cuối cùng được bỏ vào hòm phiếu, công tác bầu cử tại các điểm bỏ phiếu ở vùng cao xứ Thanh cũng dần hoàn tất trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đầy phấn khởi.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân của cử tri mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cả cộng đồng. Đó là niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; là mong muốn về những quyết sách đúng đắn, thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

Ngày hội bầu cử khép lại, nhưng niềm tin và kỳ vọng của cử tri vùng cao vẫn tiếp tục được gửi gắm vào chặng đường phát triển mới của quê hương. Với sự đồng hành của các đại biểu do Nhân dân lựa chọn, người dân vùng cao xứ Thanh tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, những khó khăn từng bước sẽ được tháo gỡ, hạ tầng được cải thiện, đời sống kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Từ những bản làng nơi biên cương Tổ quốc, niềm tin ấy đang được đặt vào từng lá phiếu – những lá phiếu gửi trọn kỳ vọng về một tương lai ấm no, đổi mới cho vùng biên giới xứ Thanh.