English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sáp nhập thôn bản đảm bảo phù hợp đặc thù địa bàn vùng cao tỉnh Lào Cai

Thứ Năm, 06:30, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố tại các xã vùng cao có nhiều phương án đặc thù được tính đến nhằm đảm bảo sự vận hành thông suốt trong không gian cách trở.

Thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của tỉnh, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án sáp nhập thôn một cách chi tiết, cụ thể, đảm bảo khách quan, khoa học và yếu tố văn hóa, lịch sử. Tại các xã vùng cao, nhiều phương án đặc thù cũng được tính đến nhằm đảm bảo sự vận hành thông suốt trong không gian cách trở. Các xã, phường đã rà soát xây dựng đề án sắp xếp cụ thể; tổ chức lấy ý kiến nhân dân thực chất, dân chủ, công khai, minh bạch; hoàn thành sắp xếp tổ, tổ dân phố trước ngày 30/6.

sap nhap thon ban dam bao phu hop dac thu dia ban vung cao tinh lao cai hinh anh 1
Các phương án sáp nhập phải đảm bảo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Xã vùng cao Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, hiện có 15 thôn, sau sắp xếp giảm xuống còn 9 thôn. Về phương án nhân sự cán bộ thôn, các bí thư và trưởng thôn đều là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có những người có trình độ đại học. 

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã vùng cao Phình Hồ, cho biết, xã đã xây dựng xong phương án và triển khai xin ý kiến trong nhân dân, phấn đấu trước 30/6/2026 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, có một số thôn chưa đủ quy mô số hộ và là địa bàn đặc thù: "Những thôn đó không đảm bảo về quy mô, chưa đủ 150 hộ. Theo quy định là phải 150 hộ, tuy nhiên vẫn có trường hợp là nếu như không đủ 150 hộ mà nằm ở địa bàn biệt lập và khó khăn thì xã cũng đã báo cáo giải trình tỉnh và đến giờ thì trước mắt là tỉnh đã chấp thuận phương án đó".

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã vùng cao Phình Hồ cũng cho hay, việc đổi tên thôn sau khi sáp nhập tại Phình Hồ cũng có những thuận lợi khi lựa chọn tên thôn mới gắn liền với tên các xã cũ, hoặc những cái tên có yếu tố lịch sử lâu đời. Như thôn Tà Chử và thôn Chí Lư sáp nhập lại thành một thôn mới sẽ đổi tên thành thôn Phình Hồ; thôn Mù Thấp không sát nhập, nhưng sẽ lại đổi tên thành thôn Bản Mù thuộc địa bàn xã Bản Mù trước đây. 

sap nhap thon ban dam bao phu hop dac thu dia ban vung cao tinh lao cai hinh anh 2
Các chòm dân cư ở xa nhau nên các xã vùng cao phải tính phương án đặc thù

"Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng như nhân dân trong thôn cũng có đề xuất như vậy và chúng tôi cũng đã dự kiến như vậy. Nếu kết quả lấy ý kiến trong nhân dân được sự đồng thuận cao xã cũng sẽ là đổi tên thôn như theo nguyện vọng của bà con nhân dân cũng như là cán bộ công chức của xã", ông Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Tại xã vùng cao Trạm Tấu, qua rà soát tổng hợp, dự kiến sau sáp nhập, xã sẽ giảm từ 18 thôn xuống còn 15 thôn. Xã đã thành lập 18 tổ lấy ý kiến nhân dân do các các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách, phối hợp với các thôn để thực hiện, đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra theo đúng lộ trình, ổn định tình hình, giữ vững tâm lý và nguyện vọng của nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn.

Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết, mô hình nhân sự sẽ tinh gọn còn 3 chức danh chính bao gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Các nhân sự không tiếp tục giữ chức danh cũ sẽ được xem xét bố trí tham gia vào các đoàn thể khác của thôn. "Các đồng chí có năng lực, trình độ, có nhiều đồng chí trưởng thôn hiện nay đang có trình độ đại học. Thế nên xã bố trí các đồng chí vào các vị trí phù hợp ở thôn".

Thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Lào Cai được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện linh hoạt, trong đó phương án, xã thống nhất nguyên tắc không ghép cơ học. 

Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu nêu ý kiến do đặc thù địa hình vùng cao, xã có một số thôn mặc dù chưa đạt tiêu chí về số hộ dân (dưới 150 hộ) nhưng bị tách biệt hoàn toàn với các thôn khác, khoảng cách di chuyển quá xa và địa hình cách trở, nên xã đã lập tờ trình báo cáo giải trình cấp trên đề xuất giữ nguyên, không sáp nhập đối với các thôn này: "Háng Gàng biệt lập hoàn toàn, có 90 hộ, đi vòng lên thôn trên ấy mất khoảng 7 cây số. Hoặc là thôn Làng Ninh, có 66 hộ nhưng đang có 3 chòm dân cư, đi từ nơi này đến nơi kia phải đi vượt qua quả núi, 10 cây số đường núi. Chúng tôi giữ vì đây là địa bàn đặc thù, không thể sáp nhập với thôn nào. Nếu sáp nhập vào thì cán bộ thôn không thể đi họp được một buổi".

Đến thời điểm hiện tại, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các phương án, đang chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân, dự kiến đến 30/6 hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ. Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố tại Lào Cai không chỉ là bài toán giảm số lượng, mà còn là bước đệm quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và tạo ra một không gian phát triển mới cho các địa phương trong gian đoạn tới.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đặt tên tổ dân phố sau sắp xếp theo số thứ tự, chuyên gia và người dân lo ngại
Đặt tên tổ dân phố sau sắp xếp theo số thứ tự, chuyên gia và người dân lo ngại

VOV.VN - "Xóa tên làng cổ để thay bằng những con số là xóa đi một phần lịch sử" - chuyên gia và người dân bày tỏ lo ngại trước phương án đặt tên tổ dân phố theo số thứ tự sau sáp nhập.

Đặt tên tổ dân phố sau sắp xếp theo số thứ tự, chuyên gia và người dân lo ngại

Đặt tên tổ dân phố sau sắp xếp theo số thứ tự, chuyên gia và người dân lo ngại

VOV.VN - "Xóa tên làng cổ để thay bằng những con số là xóa đi một phần lịch sử" - chuyên gia và người dân bày tỏ lo ngại trước phương án đặt tên tổ dân phố theo số thứ tự sau sáp nhập.

Hưng Yên đặt mục tiêu giảm gần 50% thôn, tổ dân phố sau sắp xếp
Hưng Yên đặt mục tiêu giảm gần 50% thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

VOV.VN - Cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên đang trong giai đoạn “nước rút” sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Dự kiến hoàn thành trong tháng 6. Mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là bố trí, sắp xếp phải phù hợp điều kiện, đặc điểm tự nhiên của cộng đồng dân cư và đặc biệt không làm xáo trộn các yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của địa phương.

Hưng Yên đặt mục tiêu giảm gần 50% thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Hưng Yên đặt mục tiêu giảm gần 50% thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

VOV.VN - Cùng với cả nước, tỉnh Hưng Yên đang trong giai đoạn “nước rút” sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Dự kiến hoàn thành trong tháng 6. Mục tiêu của tỉnh Hưng Yên là bố trí, sắp xếp phải phù hợp điều kiện, đặc điểm tự nhiên của cộng đồng dân cư và đặc biệt không làm xáo trộn các yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của địa phương.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Làm gì để giữ tên làng cổ và bản sắc văn hóa?
Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Làm gì để giữ tên làng cổ và bản sắc văn hóa?

VOV.VN - Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố đang được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh các áp lực về diện tích, dân số hay biên chế, câu chuyện giữ gìn bản sắc, tên làng và đời sống tâm linh của người dân đang đặt ra nhiều thách thức lớn.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Làm gì để giữ tên làng cổ và bản sắc văn hóa?

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Làm gì để giữ tên làng cổ và bản sắc văn hóa?

VOV.VN - Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố đang được triển khai mạnh mẽ tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh các áp lực về diện tích, dân số hay biên chế, câu chuyện giữ gìn bản sắc, tên làng và đời sống tâm linh của người dân đang đặt ra nhiều thách thức lớn.

Cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố hưởng chế độ ra sao?
Cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố hưởng chế độ ra sao?

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố, người dôi dư sẽ được hưởng các chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Đối với những cán bộ tiếp tục công tác, chế độ chính sách mới hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 185.

Cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố hưởng chế độ ra sao?

Cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố hưởng chế độ ra sao?

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố, người dôi dư sẽ được hưởng các chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 của Chính phủ. Đối với những cán bộ tiếp tục công tác, chế độ chính sách mới hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 185.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội