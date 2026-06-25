Sáp nhập thôn bản đảm bảo phù hợp đặc thù địa bàn vùng cao tỉnh Lào Cai

Thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của tỉnh, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án sáp nhập thôn một cách chi tiết, cụ thể, đảm bảo khách quan, khoa học và yếu tố văn hóa, lịch sử. Tại các xã vùng cao, nhiều phương án đặc thù cũng được tính đến nhằm đảm bảo sự vận hành thông suốt trong không gian cách trở. Các xã, phường đã rà soát xây dựng đề án sắp xếp cụ thể; tổ chức lấy ý kiến nhân dân thực chất, dân chủ, công khai, minh bạch; hoàn thành sắp xếp tổ, tổ dân phố trước ngày 30/6.

Các phương án sáp nhập phải đảm bảo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Xã vùng cao Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, hiện có 15 thôn, sau sắp xếp giảm xuống còn 9 thôn. Về phương án nhân sự cán bộ thôn, các bí thư và trưởng thôn đều là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có những người có trình độ đại học.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã vùng cao Phình Hồ, cho biết, xã đã xây dựng xong phương án và triển khai xin ý kiến trong nhân dân, phấn đấu trước 30/6/2026 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, có một số thôn chưa đủ quy mô số hộ và là địa bàn đặc thù: "Những thôn đó không đảm bảo về quy mô, chưa đủ 150 hộ. Theo quy định là phải 150 hộ, tuy nhiên vẫn có trường hợp là nếu như không đủ 150 hộ mà nằm ở địa bàn biệt lập và khó khăn thì xã cũng đã báo cáo giải trình tỉnh và đến giờ thì trước mắt là tỉnh đã chấp thuận phương án đó".

Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã vùng cao Phình Hồ cũng cho hay, việc đổi tên thôn sau khi sáp nhập tại Phình Hồ cũng có những thuận lợi khi lựa chọn tên thôn mới gắn liền với tên các xã cũ, hoặc những cái tên có yếu tố lịch sử lâu đời. Như thôn Tà Chử và thôn Chí Lư sáp nhập lại thành một thôn mới sẽ đổi tên thành thôn Phình Hồ; thôn Mù Thấp không sát nhập, nhưng sẽ lại đổi tên thành thôn Bản Mù thuộc địa bàn xã Bản Mù trước đây.

Các chòm dân cư ở xa nhau nên các xã vùng cao phải tính phương án đặc thù

"Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng như nhân dân trong thôn cũng có đề xuất như vậy và chúng tôi cũng đã dự kiến như vậy. Nếu kết quả lấy ý kiến trong nhân dân được sự đồng thuận cao xã cũng sẽ là đổi tên thôn như theo nguyện vọng của bà con nhân dân cũng như là cán bộ công chức của xã", ông Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Tại xã vùng cao Trạm Tấu, qua rà soát tổng hợp, dự kiến sau sáp nhập, xã sẽ giảm từ 18 thôn xuống còn 15 thôn. Xã đã thành lập 18 tổ lấy ý kiến nhân dân do các các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã phụ trách, phối hợp với các thôn để thực hiện, đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra theo đúng lộ trình, ổn định tình hình, giữ vững tâm lý và nguyện vọng của nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn.

Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu cho biết, mô hình nhân sự sẽ tinh gọn còn 3 chức danh chính bao gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Các nhân sự không tiếp tục giữ chức danh cũ sẽ được xem xét bố trí tham gia vào các đoàn thể khác của thôn. "Các đồng chí có năng lực, trình độ, có nhiều đồng chí trưởng thôn hiện nay đang có trình độ đại học. Thế nên xã bố trí các đồng chí vào các vị trí phù hợp ở thôn".

Thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Lào Cai được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện linh hoạt, trong đó phương án, xã thống nhất nguyên tắc không ghép cơ học.

Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu nêu ý kiến do đặc thù địa hình vùng cao, xã có một số thôn mặc dù chưa đạt tiêu chí về số hộ dân (dưới 150 hộ) nhưng bị tách biệt hoàn toàn với các thôn khác, khoảng cách di chuyển quá xa và địa hình cách trở, nên xã đã lập tờ trình báo cáo giải trình cấp trên đề xuất giữ nguyên, không sáp nhập đối với các thôn này: "Háng Gàng biệt lập hoàn toàn, có 90 hộ, đi vòng lên thôn trên ấy mất khoảng 7 cây số. Hoặc là thôn Làng Ninh, có 66 hộ nhưng đang có 3 chòm dân cư, đi từ nơi này đến nơi kia phải đi vượt qua quả núi, 10 cây số đường núi. Chúng tôi giữ vì đây là địa bàn đặc thù, không thể sáp nhập với thôn nào. Nếu sáp nhập vào thì cán bộ thôn không thể đi họp được một buổi".

Đến thời điểm hiện tại, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các phương án, đang chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân, dự kiến đến 30/6 hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ. Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố tại Lào Cai không chỉ là bài toán giảm số lượng, mà còn là bước đệm quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và tạo ra một không gian phát triển mới cho các địa phương trong gian đoạn tới.