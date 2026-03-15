Sau trận lũ lịch sử, cử tri rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) rộn ràng đi bầu cử

Chủ Nhật, 17:57, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không khí ngày bầu cử tại xã Hòa Thịnh, “rốn lũ” của tỉnh Đắk Lắk hồi cuối tháng 11/2025, diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các cấp, ngành và cộng đồng, đời sống người dân Hòa Thịnh đã từng bước ổn định. Vì vậy, ngày bầu cử năm nay càng trở nên ý nghĩa đối với người dân nơi đây.

Cử tri xã Hòa Thịnh đọc thông tin các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Vừa thực hiện xong nghĩa vụ công dân, cử tri Nguyễn Văn Tập, thôn Mỹ Hòa, và cử tri Nguyễn Văn Thụy, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh chia sẻ:

“Giờ đây bầu xong, trong lòng thấy vui sướng, hoàn thành nghĩa vụ của công dân. Hy vọng những đại biểu giúp cho đất nước tiến lên.”

 “Là người dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ vừa qua, nhưng sau cơn lũ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng các mạnh thường quân nên bà con dần ổn định cuộc sống. Với tinh thần đó, hôm nay bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặt niềm tin vào các ứng cử viên lần này sẽ tiếp tục cống hiến, giúp đỡ nhân dân.”

Cử tri thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đến từ sớm, xếp hàng chờ đến lượt nhận phiếu bầu cử.

Sau những mất mát do thiên tai, ngày bầu cử càng trở thành ngày hội đoàn kết của người dân vùng lũ. Ông Nguyễn Văn Khánh, một cử tri thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, cho biết:

“Từ sau lũ lụt, nhân dân đã dần hồi phục. Ngày hội non sông lần này thấy bà con cô bác rất vui vẻ, hồ hởi đi bầu. Lần này cơ cấu nhiều đại biểu trẻ, tôi hy vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế, quốc phòng, tất cả mọi mặt”.

Cử tri xã Hòa Thịnh chờ tổ bầu cử kiểm tra thẻ cử tri và phát phiếu trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Xã Hòa Thịnh có hơn 21.200 cử tri với 17 khu vực bỏ phiếu. Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu dân cư vừa được khôi phục sau trận lũ lịch sử. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Thịnh cho biết:

“Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã đã tập trung mọi nguồn lực để sửa chữa, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp”.

Cử tri xã Hòa Thịnh bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bầu tại xã Hòa Thịnh đã đạt 98%. Ủy ban bầu cử xã đang tiếp tục rà soát, vận động những cử tri còn lại thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Bầu cử Hòa Thịnh Đắk Lắk cử tri phấn khởi hồ hởi
Tất niên trong ngôi nhà "Quang Trung" ở rốn lũ Hoà Thịnh
Tất niên trong ngôi nhà “Quang Trung” ở rốn lũ Hoà Thịnh

VOV.VN - Với người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), năm 2025 là ký ức không thể quên khi lũ dữ tháng 11 cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Nhưng với “Chiến dịch Quang Trung” và sự chung tay của cộng đồng, vùng lũ đang hồi sinhnhanh chóng, tiễn năm cũ - đón năm mới trong lạc quan rạng rỡ.

