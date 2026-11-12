Siết chặt kỷ luật đầu tư công, quyết tâm đưa tăng trưởng GDP năm 2026 vượt 10%

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã cắt giảm số dự án từ ngân sách Trung ương xuống còn hơn 3.000 dự án trọng điểm, có tính lan tỏa. Cùng với gói miễn, giảm thuế khoảng 256 nghìn tỷ đồng, người đứng đầu Chính phủ cam kết kiên định ổn định giá trị đồng tiền, thay thế kịp thời cán bộ né tránh trách nhiệm và tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã báo cáo làm rõ công tác điều hành kinh tế - xã hội thời gian qua cũng như các giải pháp đột phá cho năm 2027. Theo đó, trước áp lực lạm phát thế giới gia tăng - với giá xăng thế giới tăng 76 - 78% và giá dầu Diesel tăng khoảng 109% so với đầu năm - Chính phủ đã kiên định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng ở mức tích cực 4,57%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân, hàng loạt chính sách tài khóa mở rộng đã được thực thi: tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026; đưa thuế xăng dầu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về mức 0%; giảm 2% giá điện; giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2027. Tổng quy mô miễn, giảm thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 256 nghìn tỷ đồng trong năm nay. Song song đó, chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt giúp tỷ giá liên ngân hàng 10 tháng chỉ tăng 0,63%, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên giảm 1,5 - 2% và giá dịch vụ y tế được giữ ổn định.

Chất vấn Thủ tướng, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn Cần Thơ bày tỏ lo ngại rủi ro lạm phát, bẫy nợ từ nguồn vốn đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng: “Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 8,22 triệu tỷ đồng và tăng 5,35 triệu tỷ so với giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một con số cũng rất lớn, nếu chúng ta quản lý không tốt thì có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn nhất định đối với kinh tế vĩ mô. Tôi xin gửi đến Thủ tướng một câu hỏi như sau: Chính phủ cần có giải pháp gì để cùng lúc vừa huy động nguồn lực lớn cho đầu tư công nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, vừa kiểm soát tốt việc bơm tiền dàn trải, dễ dẫn đến nguy cơ lạm phát, áp lực tỷ giá và bẫy nợ, tác động tiêu cực đến mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian sắp tới?”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Dòng vốn đầu tư công đang được siết chặt kỷ luật, cắt giảm mạnh các dự án dàn trải để tập trung cho hạ tầng thiết yếu và liên vùng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng: “Số lượng các dự án đầu tư công đã được kiểm soát ở mức là tối thiểu phải giảm 30%. Nhiệm kỳ vừa rồi đã giảm rất mạnh chỉ còn khoảng 5.000 dự án. Thế còn bây giờ tổng số vốn đầu tư công của ngân sách Trung ương theo báo cáo của Bộ Tài chính chỉ khoảng trên 3.000 dự án, tức là chúng ta đã giảm rất mạnh số lượng dự án. Thứ hai là xác định những dự án đầu tư công có tính chất lan tỏa, liên vùng và đầu tư những hạ tầng thiết yếu, ví dụ như giao thông, cảng biển, một số các lĩnh vực khoa học công nghệ. Khi chúng ta xác định được số lượng dự án, kiểm soát được chất lượng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công thì đồng tiền đi đúng mục đích, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng”.

Trả lời đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn TP Hải Phòng liên quan đến tiến độ giao vốn cho khoa học công nghệ còn chậm, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận đây là lĩnh vực hoàn toàn mới và có độ khó cao, để khơi thông dòng vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần phải có lộ trình và thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hạ tầng thể chế. Thủ tướng cho biết, đã chỉ đạo hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia, xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh cơ chế “đặt hàng” các sản phẩm công nghệ chiến lược: “Chúng ta chi cho vấn đề về công nghệ và sản phẩm chiến lược. Vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt để đẩy nhanh việc thẩm định và thông qua các chương trình để đầu tư cho một số sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến nay đã có 18 công nghệ và sản phẩm được ưu tiên để tập trung, bây giờ triển khai nghiên cứu, kết nối giữa các cơ quan nhà nước với các viện, trường đại học nghiên cứu và các doanh nghiệp để tiến hành đặt hàng”.

Chất vấn Thủ tướng giải pháp trị “bệnh” cán bộ sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn Ninh Bình đề nghị: “Để triển khai thực hiện Nghị quyết 24 sắp tới, Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thậm chí mượn cớ đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là ở các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số?”.

Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận trên thực tế triển khai, ở cả cấp Trung ương và địa phương vẫn tồn tại tình trạng một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, khó và nhấn mạnh tinh thần phân định rõ thẩm quyền đi đôi với đánh giá công tâm để kịp thời điều chuyển, thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ.

“Chúng tôi đang cho tiến hành rà soát lại toàn bộ việc đã phân cấp, phân quyền xuống địa phương để xác định rõ những nhiệm vụ nào mà chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm, những nhiệm vụ nào chúng ta phải rà soát lại. Cùng với đó là trong kế hoạch đầu tư công thì bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu tất cả những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt được tiến độ và kết quả chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để có thể điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời”, Thủ tướng nói rõ.

Giải đáp chất vấn của đại biểu Trần Nhật Minh, đoàn Nghệ An liên quan đến giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, Thủ tướng khẳng định mọi kế hoạch, mục tiêu cùng các chỉ tiêu định tính và định lượng đều đã được xác định cụ thể. Trong bài toán huy động nguồn lực, Chính phủ đã phân định rõ cơ cấu vốn từ ngân sách nhà nước cũng như nguồn lực cần thu hút từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thông qua cả hai hình thức trực tiếp lẫn gián tiếp. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, yếu tố mang tính quyết định nằm ở khâu lựa chọn danh mục đầu tư. Dù là nguồn vốn đầu tư công hay đầu tư tư nhân, việc chọn đúng các dự án trọng điểm, bám sát yêu cầu ưu tiên và dồn lực triển khai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng thực chất, bền vững.

“Quan trọng là khi chúng ta đã chọn lựa, xác định được các dự án đầu tư để huy động các nhà đầu tư, kể cả đầu tư công và đầu tư tư nhân, thì chúng ta chọn đúng dự án, chọn các dự án trọng điểm phù hợp với yêu cầu ưu tiên và thúc đẩy các nỗ lực thực hiện triển khai dự án cho đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được tăng trưởng mà có chất lượng và sẽ kiểm soát được cân đối vĩ mô. Và đồng thời, Chính phủ xác định bên cạnh tăng trưởng, thì ưu tiên củng cố nền tảng vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, kiểm soát được các cân đối vĩ mô”, Thủ tướng cho hay.

Để khơi thông nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế, Thủ tướng cho biết sẽ tập trung vào các giải pháp cốt lõi, đó là phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 9,1%, tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư công và 10% chi thường xuyên; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, khuyến khích trái phiếu doanh nghiệp và thu hút các quỹ đầu tư quốc tế. Ưu tiên công nghiệp nền tảng, năng lượng, điện tử, bán dẫn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát thải thấp gắn với chế biến sâu; thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, logistics và kích cầu tiêu dùng. Đồng thời bảo đảm nguồn cung năng lượng, hàng hóa thiết yếu, cắt giảm chi phí trung gian và giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cụ thể cho từng địa phương, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển.