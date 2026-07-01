Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57: Kinh tế số đạt 14% GDP, hơn 84% nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra vào chiều nay (1/7). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương;…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung tâm-Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với tổng số trên 568.380 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị

Hơn 84% nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, ban hành hơn 400 văn bản triển khai Nghị quyết

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo nhiều định hướng chiến lược, nhiệm vụ lớn mang tính liên ngành; Thường trực Ban Chỉ đạo phát huy vai trò điều phối, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, hạ tầng, tài chính và nhân lực.

Đến ngày 29/6/2026, Ban Chỉ đạo đã giao 1.937 nhiệm vụ, trong đó các cơ quan đã hoàn thành 84,7% nhiệm vụ có thời hạn; xử lý 1.009/1.071 phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, đạt 94,2%.

Về hoàn thiện thể chế, các cơ quan đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn 400 văn bản, gồm 13 văn bản của Ban Bí thư, 30 luật, hơn 170 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và hơn 80 thông tư liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Hải Ninh, tư duy quản lý cũng chuyển mạnh từ quản lý hoạt động khoa học công nghệ sang kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhiều cơ chế đột phá như thử nghiệm có kiểm soát, khoán chi, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thu hút nhân tài đã được ban hành.

"Nhiều địa phương chủ động ban hành cơ chế riêng. Hà Nội ưu tiên bố trí ngân sách vượt mức 3%, xây dựng cơ chế sandbox, đặt hàng và định giá sản phẩm công nghệ, chính sách đãi ngộ nhân lực số. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn ban đầu 500 tỷ đồng, hướng tới 5.000 tỷ đồng vào năm 2030".

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh trình bày báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57

Chuyển đổi số tạo hiệu quả rõ nét cho người dân và doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hải Ninh cho biết, ngay khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống chính trị.

Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện đã tích hợp 3.745 thủ tục hành chính trực tuyến. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng. Mạng bảo mật liên thông cơ bản hoàn thành gần 98%, với 7.137 điểm kết nối; mạng 5G phủ khoảng 92% dân số; cáp quang kết nối 100% xã, phường.

Trung tâm dữ liệu quốc gia đã đưa vào vận hành; các doanh nghiệp trong nước từng bước hình thành năng lực tự chủ. Viettel vận hành trung tâm dữ liệu lớn nhất cả nước, VNPT đang vận hành 8 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế.

Dữ liệu số, AI và kinh tế số tăng tốc

Đến nay, đã đưa vào sử dụng 16/26 nền tảng số theo kế hoạch; ứng dụng Quốc hội 2.0 tích hợp AI trong xử lý dữ liệu. Ứng dụng VNeID đã có hơn 71 triệu tài khoản định danh, cấp hơn 31 triệu căn cước, hoàn thành kết nối đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo và 65/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Hải Ninh, trong lĩnh vực nhân lực số, phong trào Bình dân học vụ số năm 2026 đã tổ chức 150 lớp học trực tuyến, thu hút hơn 880 nghìn lượt học, giảm gần 80% chi phí. Khóa học trực tuyến mở có 62,9 nghìn cán bộ cấp xã hoàn thành, đạt 75%. Hơn 91% đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức đã hoàn thành chương trình học trên nền tảng trực tuyến.

Đáng chú ý, kinh tế số tiếp tục tăng trưởng mạnh. Năm 2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 14% GDP; thương mại điện tử đạt 31 tỷ USD, tăng 20%, dự kiến vượt 60 tỷ USD vào năm 2030. Doanh thu của 4 sàn thương mại điện tử lớn đạt khoảng 430 nghìn tỷ đồng, tăng 34,7%; khoảng 89% người trưởng thành có tài khoản thanh toán.

Trong lĩnh vực dịch vụ công, xác thực điện tử tại 18 cảng hàng không phục vụ khoảng 1,4 triệu lượt khách, tiết kiệm khoảng 7.700 tỷ đồng mỗi năm. Trong y tế, hơn 12.400 cơ sở khám chữa bệnh sử dụng căn cước thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy; đã hình thành 2,5 triệu bệnh án điện tử, giúp tiết kiệm khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo nền tảng phát triển mới

Tháng 4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược, 30 nhóm sản phẩm và giao 20 bài toán lớn cho 10 bộ, cơ quan thực hiện.

Theo báo cáo, doanh nghiệp trong nước đã bước đầu nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ chiến lược như 5G, truy xuất nguồn gốc, UAV, robot, vi sinh học. Cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 484 phòng thí nghiệm đại học.

Năm 2025, số đơn đăng ký quyền bảo hộ tăng 33%, với hơn 2.500 đối tượng được chuyển nhượng, tăng 107,3%. Đến tháng 5/2026, Cổng sáng kiến đã tiếp nhận 67 hồ sơ sáng kiến đột phá; Sàn giao dịch khoa học công nghệ kết nối 14 sàn địa phương với 4.800 sản phẩm.

Hệ thống cơ chế, chính sách về nhân lực chất lượng cao tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật là các Nghị định số 23, 249, 263 và 179 của Chính phủ. Đến nay đã đào tạo STEM cho hơn 771 nghìn người học. Cả nước đã hình thành 6 khu công nghệ cao với quy mô 4.700ha. Riêng năm 2025, giá trị sản xuất tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh đạt 23 tỷ USD, tăng 14,6%.

Quốc hội cũng đã ban hành Luật Chuyển đổi số và Luật Trí tuệ nhân tạo, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển AI và kinh tế dữ liệu.

Các đại biểu dự hội nghị

Hợp tác quốc tế mở rộng, nhiều tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào Việt Nam

Theo báo cáo, năm 2025, Việt Nam ký 45 cam kết, thỏa thuận quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đã ký thêm 70 cam kết quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, vi sinh học, năng lượng và hạ tầng số.

"Đáng chú ý, Việt Nam đã thu hút thêm hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là NVIDIA và Qualcomm thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Nhiều mô hình tiêu biểu cũng được hình thành và lan tỏa như Đề án 06, hệ thống dữ liệu dân cư, VNeID, hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng, mô hình quản trị số Hà Nội Work và các mô hình phát triển khoa học, công nghệ gắn với chuỗi giá trị tại Thái Nguyên, Cà Mau, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Gia Lai và Lạng Sơn", ông Nguyễn Hải Ninh nêu rõ.

Nhiều điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ nhiều tồn tại. Hệ thống văn bản được ban hành nhiều nhưng hướng dẫn thực hiện còn thiếu đồng bộ; nhiều cơ chế về đặt hàng, khoán kết quả, đồng tài trợ, mua sắm công, định giá tài sản trí tuệ chưa được cụ thể hóa.

Dù tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 84,8%, nhiều nhiệm vụ mới dừng ở văn bản, kế hoạch hoặc sản phẩm trung gian, chưa tạo ra kết quả thực chất. Trong chuyển đổi số vẫn còn 10 nhóm hạn chế, từ hạ tầng, vùng lõm sóng, thiếu điện, gần 30% thiết bị đầu cuối chưa đáp ứng yêu cầu đến tiến độ xây dựng dữ liệu, nền tảng số còn chậm.

Kinh tế dữ liệu chưa thực sự hình thành; nền tảng xã hội số phát triển chậm; chất lượng nhân lực số chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, tiến độ giải ngân còn rất thấp. "Tổng kinh phí năm 2026 dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trên 103 nghìn tỷ đồng, nhưng còn hơn 18 nghìn tỷ đồng chưa được phân giao. Tỷ lệ giải ngân chung mới đạt 23%, trong đó khoa học công nghệ đạt 30,8%, đổi mới sáng tạo 12,3%, chuyển đổi số 12,2%; còn hơn 400 xã chưa có thông tin về giải ngân chuyển đổi số", ông Nguyễn Hải Ninh dẫn chứng.

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung tạo sản phẩm và kết quả thực chất

Đánh giá chung, báo cáo khẳng định, sau 1 năm rưỡi triển khai, Nghị quyết 57 đã mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước khi xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay dần mô hình phát triển dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ.

Nghị quyết cũng tạo chuyển biến mang tính hệ thống trong quản trị quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế; nâng cao vị thế của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ số.

Các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hải Ninh, giai đoạn tới sẽ quyết định thành công của Nghị quyết. Thách thức lớn nhất không còn nằm ở thể chế mà là năng lực thực thi, trách nhiệm của người đứng đầu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển các chủ trương thành năng suất, sức cạnh tranh quốc gia.

Báo cáo nêu 6 định hướng lớn trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục xác định Nghị quyết 57 là nghị quyết chiến lược của đất nước; tập trung tạo sản phẩm công nghệ, doanh nghiệp công nghệ và các động lực tăng trưởng mới; đẩy nhanh xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại dựa trên dữ liệu; triển khai lộ trình 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, giải ngân và kết nối dữ liệu; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; đồng thời đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá.

"Bộ Chính trị yêu cầu xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm và chỉ số đánh giá đối với từng nhiệm vụ; lấy kết quả cuối cùng và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp và đất nước làm thước đo chủ yếu trong quá trình triển khai Nghị quyết 57", ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.