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Sơn La sắp xếp lại 600 trường học, phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp

Thứ Tư, 08:51, 01/07/2026
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VOV.VN - Sơn La dự kiến sắp xếp lại mạng lưới trường học giai đoạn 2026-2030, giảm số trường quy mô nhỏ, sáp nhập các cơ sở gần nhau và thành lập thêm một số trường THPT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh Sơn La sẽ triển khai đầu tư mở rộng quy mô cho các trường còn thiếu, sáp nhập một số trường mầm non, thành lập mới trường THPT tại một số khu vực... Mạng lưới trường, lớp sẽ được sắp xếp lại, đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức lại các trường học đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển giáo dục cấp địa phương; gắn với mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học và THCS, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

son la sap xep lai 600 truong hoc, phu hop chinh quyen dia phuong 2 cap hinh anh 1
Sơn La sẽ sắp xếp lại mạng lưới trường học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả biên chế, cơ sở vật chất, tài chính. Trong đó, ưu tiên giữ lại các trường và điểm trường có cơ sở vật chất, giao thông thuận lợi, gần dân cư; sáp nhập các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn.

Tỉnh Sơn La hiện có hơn 600 trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Dự kiến sau sắp xếp, sẽ còn 590 cơ sở giáo dục. Theo đó, giảm 5 đơn vị trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường THCS, 1 trường liên cấp, đồng thời thành lập mới một số trường liên cấp và trường THPT. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết, Đề án sẽ sắp xếp các trường hiện có quy mô quá nhỏ, khoảng cách gần nhau và thuộc các xã khác nhau trước sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, nay đã thuộc cùng một xã thì sẽ sắp xếp lại cho phù hợp.

"Về cơ sở vật chất, chủ yếu học sinh vẫn học tại các trường cũ, chỉ sắp xếp về bộ máy, tổ chức, học sinh không phải di chuyển từ trường này đến trường kia, cơ bản không có sự tác động, ảnh hướng tới học sinh và phụ huynh học sinh", ông Chiến thông tin.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cũng cho biết, riêng với cấp THPT, dự kiến trong những năm tới số lượng học sinh sẽ tăng lên khoảng 67.700 học sinh vào năm 2030 (hiện tại là khoảng 46.000 học sinh). Qua khảo sát thực tiễn tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhu cầu học tiếp lên cấp THPT tăng nhanh. Trong khi đó, các trường THPT chủ yếu nằm ở trung tâm các huyện cũ, khoảng cách từ nơi ở của học sinh đến trường khá xa (từ 20 – 40km), gặp khó khăn cho việc đi học và duy trì sĩ số học sinh.

son la sap xep lai 600 truong hoc, phu hop chinh quyen dia phuong 2 cap hinh anh 2
Mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Để khuyến khích học sinh đến trường, Sơn La sẽ thành lập 5 trường liên cấp THCS - THPT trên cơ sở các trường THCS hiện có và mở thêm các lớp cấp THPT; đồng thời xây dựng thành lập mới 5 trường THPT tại các xã Phiêng Cằm, Chiềng Lao, Chiềng La, Mường Hung, Chiềng Sung. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng sẽ được tăng cường với tổng vốn đầu tư xây dựng các trường THPT mới theo đề án đến năm 2030 khoảng 940 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La sẽ bổ sung trên 4.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2026 – 2031 trong việc triển khai sắp xếp mạng lưới.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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