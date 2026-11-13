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Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Không để giảm tiền kiểm, buông lỏng giám sát

Thứ Sáu, 20:57, 13/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cần hướng tới chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Chiều 13/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp tục tiến hành Đợt 2, Phiên họp thứ 8 cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 02 dự thảo: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

sua luat bao ve moi truong khong de giam tien kiem, buong long giam sat hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. 

Các vấn đề cần quan tâm trong Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) đó là cơ chế điều phối liên ngành và giải quyết xung đột trong quản lý sử dụng không gian biển; xây dựng, quản lý đảo nhân tạo và công trình trên biển; giấy chứng nhận quyền sử dụng liên quan khu vực biển; quản lý sức chịu tải của môi trường biển; khoảng lùi về xây dựng.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường còn ba nội dung chưa thống nhất đó là: thể chế hóa Kết luận 75 về việc chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi trường đối với dự án thứ cấp trong khu, cụm công nghiệp; tổ chức dịch vụ tư vấn môi trường và một nội dung hoàn toàn mới.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cần hướng tới chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, việc giảm tiền kiểm phải đi đôi với nâng cao năng lực giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

sua luat bao ve moi truong khong de giam tien kiem, buong long giam sat hinh anh 2
Toàn cảnh phiên họp.

Về mức chi ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ thống nhất với quan điểm của Chính phủ là không cần thiết quy định mức chi 2% trong Luật, bởi việc phân bổ ngân sách hằng năm đã được Quốc hội xem xét, quyết định với danh mục và tỷ lệ cụ thể cho từng lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Về miễn đánh giá tác động môi trường đối với dự án thứ cấp trong cụm, khu công nghiệp thì tôi đề nghị phải đơn giản hóa thủ tục. Càng đơn giản hóa thì sẽ thu hút các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp, khu chế xuất. Bây giờ mình quy định thủ tục rườm rà, nhiều việc thì coi như gây khó cho doanh nghiệp. Liên quan đến trách nhiệm đối với ô nhiễm liên tỉnh, việc sửa luật lần này phải phân định rõ trách nhiệm của các địa phương đối với ô nhiễm môi trường liên tỉnh".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi luật lần này cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường có tính chất liên tỉnh.

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ chế điều phối, giải quyết xung đột trong quá trình khai thác, sử dụng không gian biển.

Về khả năng chịu tải của môi trường biển, dự thảo Luật đã đề cập việc công bố các vùng biển không còn khả năng chịu tải. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, vấn đề đặt ra là sau khi công bố, các cơ quan quản lý sẽ thực hiện những biện pháp gì, cơ chế xử lý tiếp theo như thế nào? Do đó, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội dung này trong dự thảo Luật.

Cho ý kiến về Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu, phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, cần phải cân nhắc rất kỹ, bởi nếu không diễn đạt rõ ràng sẽ có những vướng mắc:

"Ở khoản 2 Điều 1 quy định: "được thực hiện theo quy định của các luật chuyên ngành, phẩy bảo đảm phù hợp với các quy định của luật này". Thế thì quan trọng nhất ở điều khoản áp dụng pháp luật là vậy thì quy định ở luật nào sẽ được ưu tiên áp dụng? Quy định như thế này thì sẽ rất khó thực hiện. Bây giờ đặt một tình huống là trong các luật chuyên ngành có một quy định, nhưng lại không phù hợp với quy định của luật này, vậy thì cuối cùng là áp dụng luật nào? Tôi đề nghị các đồng chí cũng có rà soát và chỉnh lý rất kỹ quy định này và cũng cân nhắc bố trí nội dung này ở một điều khoản khác để cho đúng với tính chất là áp dụng pháp luật". 

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã giải trình các nội dung đã được nêu: "Miễn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thứ cấp, chúng tôi cho rằng đây là việc chúng ta quy định để bảo đảm cho việc khuyến khích khơi thông nguồn lực đầu tư, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro trong thực hiện bảo vệ môi trường. Xin kiến nghị Quốc hội là Chính phủ giữ quan điểm đã trình Quốc hội.  Vấn đề phối hợp xử lý ô nhiễm liên tỉnh, chúng tôi xin tiếp thu, sẽ phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để rà soát lại việc này".

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, đối với dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện 5 nội dung: Cơ chế điều phối liên ngành và giải quyết xung đột trong quản lý sử dụng không gian biển; Xây dựng, quản lý đảo nhân tạo và công trình trên biển; Giấy chứng nhận quyền sử dụng liên quan đến khu vực biển; Quản lý sức chịu tải của môi trường biển; Khoảng lùi về xây dựng trong vùng bờ.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu bốn nội dung: cân nhắc việc quy định hay không mức chi tối thiểu 2% tổng ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; điều kiện miễn đánh giá tác động môi trường đối với dự án thứ cấp trong khu, cụm công nghiệp; bổ sung ngành nghề dịch vụ tư vấn môi trường được xem là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cần giải trình làm rõ hơn căn cứ chính trị, pháp lý và đánh giá đầy đủ tác động, tính khả thi của việc sửa đổi, bổ sung quy định về Quỹ Bảo vệ môi trường, nội dung này chưa trình Quốc hội thảo luận.

Trên cơ sở kết quả phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua hai dự thảo luật khi được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận của phiên họp này. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật cả về nội dung chính sách và kỹ thuật lập pháp, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Quốc hội xem xét quyết định vào cuối kỳ họp này.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm các dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Lê Tuyết/VOV
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