Sửa Luật Đấu thầu: Ngăn chặn tình trạng bỏ giá thấp, không quan tâm chất lượng

Về các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, lần sửa đổi này mở rộng nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trong đó ngoài đấu thầu cạnh tranh còn có đàm phán cạnh tranh, chỉ định thầu.

Về việc phải có tiêu chuẩn, tiêu chí quy định, phải kiểm tra, giám sát để việc lựa chọn nhà thầu thực sự công khai, minh bạch, tránh lợi dụng chính sách, Bộ trưởng cho biết đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu để đảm bảo bổ sung vào dự án luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình tại phiên họp Quốc hội sáng 6/11. Ảnh: quochoi.vn

Về hiệu quả và chất lượng của công tác đấu thầu, đồng tình ý kiến đại biểu về tình trạng khi đấu thầu thì bỏ giá rất thấp, không quan tâm đến chất lượng và thời gian, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết trong dự thảo Luật đã có quy định bổ sung tập trung vào đánh giá về tiêu chí kỹ thuật hoặc kết hợp cả tiêu chí về kỹ thuật cũng như về giá, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu chất lượng tốt để triển khai dự án.

“Bổ sung quy định về tăng cường sử dụng cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông giữa các cơ quan có trách nhiệm để cung cấp giá phù hợp để có những căn cứ tham chiếu khi lựa chọn nhà thầu”, Bộ trưởng nêu rõ.

Bên cạnh đó, dự án luật lần này cũng có quy định đảm bảo tính linh hoạt trong việc mua sắm thiết bị y tế, đảm bảo kịp thời khám chữa bệnh trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để rà soát kỹ các điều khoản, đảm bảo tính khả thi nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ.

Về quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, dự án luật cũng đẩy mạnh phân cấp phân quyền theo đúng tinh thần của Trung ương và Quốc hội trong thời gian tới. Đồng thời, cơ chế phân cấp phân quyền phải gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo tránh lạm dụng, nhằm lựa chọn thầu được chính xác.

“Phân cấp, phân quyền nhưng không có nghĩa là buông lỏng quản lý và đề cao trách nhiệm của người được quyết định” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dẫn chứng trong 2025, đã có khoảng gần 600.000 gói thầu và đã phân cấp phân quyền đến chỉ định khoảng gần 72%, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định đây là khối lượng rất lớn, việc phân cấp phân quyền đã có hiệu quả, và căn cứ vào điều kiện cụ thể, sẽ tiếp tục giao trách nhiệm cho người đứng đầu để quyết định và chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và rất sát thực tiễn của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện dự án luật đảm bảo tính khả thi.