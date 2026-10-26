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Sửa Luật Phòng cháy, chữa cháy: Tránh giao nhiệm vụ mà thiếu nguồn lực

Thứ Hai, 06:00, 26/10/2026
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VOV.VN - Sáng 26/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.


Sửa Luật Phòng cháy, chữa cháy

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (26/10), sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về 3 dự án Luật là: Dự án Luật An ninh dữ liệu; Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử và Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

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Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đóng góp ý kiến về việc sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một số đại biểu đánh giá cao những đổi mới trong dự thảo luật lần này, phù hợp với thực tiễn tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Các đại biểu cũng cho rằng, việc quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực.

Việc sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy. Một số đại biểu cho rằng, thực tế hiện nay, cấp xã trực tiếp quản lý địa bàn, gần dân và gần cơ sở sản xuất, kinh doanh nhất.

Tuy nhiên, năng lực chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị và điều kiện tổ chức thực hiện giữa các địa phương còn khác nhau. Do đó, nếu giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã thì phải đồng thời xác định rõ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, cơ sở dữ liệu, phương tiện và cơ chế phối hợp cần thiết. Không thể chỉ chuyển nhiệm vụ từ cấp trên xuống cấp dưới mà không chuyển giao điều kiện thực hiện.

Phân cấp phân quyền rõ ràng

Đại biểu Tô Ái Vang, đoàn Cần Thơ nêu ý kiến: “Tôi kiến nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung quy định cho phép các địa phương có đặc thù sông nước, vùng sâu như thành phố Cần Thơ thiết lập mô hình cụm an toàn phòng cháy chữa cháy liên xã để có thể chia sẻ nguồn lực cứu hộ. Đồng thời thu hẹp danh mục cơ sở cấp xã phải quản lý, kiểm tra, chỉ tập trung vào các điểm có nguy cơ cháy nổ cao để giảm tải thủ tục hành chính cho cơ sở”.

Theo đại biểu Nguyễn Đình Xuân, đoàn Tây Ninh, phòng cháy, chữa cháy liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, quy hoạch, sản xuất, kinh doanh đến quản lý dân cư và hoạt động của các cơ sở. Vì vậy, Luật cần xác định rõ việc gì thuộc thẩm quyền của bộ, ngành Trung ương; việc gì do cơ quan chuyên môn thực hiện; việc gì thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ sở.

Đại biểu đề nghị, cần làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với UBND cấp xã trong quản lý địa bàn, kiểm tra điều kiện an toàn, phát hiện vi phạm và tổ chức khắc phục. Khi xảy ra sự cố hoặc có vi phạm, phải xác định được cơ quan chủ trì và trách nhiệm của từng chủ thể, tránh tình trạng nhiều cơ quan cùng có trách nhiệm nhưng không có cơ quan chịu trách nhiệm chính.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân, đoàn Tây Ninh cho biết: “Tôi tán thành việc phân cấp phân quyền rõ ràng trong điều kiện hiện nay, để công tác phòng cháy chữa cháy đi vào thực chất, hiệu quả đồng thời giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp khi phải đi xa và giảm bớt một số thủ tục mang tính hình thức hoặc trang thiết bị quá mức cần thiết. Ở địa phương thì sẽ sát với tình hình hơn. Đã đi với phân cấp, phân quyền thì phải đi với tạo điều kiện, trang thiết bị con người và những điều kiện khác để địa phương có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình”.

Thành Trung/VOV1
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