Sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính: Tăng mức phạt phải đi đôi với tính khả thi

Góp ý về dự thảo luật, đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) cho biết, dư luận xã hội gần đây rất lo lắng khi nghe tin mức phạt tối đa tăng gấp 1,5 lần. Dù đánh giá cao Ban soạn thảo đã giữ nguyên khung mức phạt tối đa tại Điều 25 và đưa ra nguyên tắc chặt chẽ tại khoản 3 Điều 24, đại biểu Bùi Xuân Hải vẫn băn khoăn, “nếu tư duy tăng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 lần, mong rằng Chính phủ sau này khi ban hành các nghị định không đẩy mức phạt lên quá cao, điều đó có thể tạo thêm gánh nặng cho người dân, không phù hợp với hoàn cảnh của những gia đình khó khăn, người lao động nghèo”.

Đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng). Ảnh: quochoi.vn

Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long), cần điều chỉnh mức phạt để bảo đảm tính răn đe, tương xứng với lợi ích bất hợp pháp mà người vi phạm thu được, nhất là đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và những lĩnh vực có nguy cơ gây thiệt hại lớn cho cộng đồng. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý cần phân biệt rất rõ giữa việc tăng mức phạt để tăng tính răn đe và việc tăng mức phạt nhưng không bảo đảm khả năng thi hành.

“Một quyết định xử phạt có mức tiền rất cao nhưng người vi phạm không có khả năng chấp hành hoặc tìm cách né tránh, kéo dài việc thi hành thì mục tiêu quản lý nhà nước vẫn không đạt được. Ngược lại, nếu mức phạt không được tính toán tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm và điều kiện kinh tế của từng nhóm đối tượng thì có thể tạo thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và người dân”, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nhấn mạnh.

Đại biểu Đặng Ngọc Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) cũng cho rằng, nhu cầu tăng tính răn đe là cần thiết, nhất là đối với các hành vi cố ý vi phạm để thu lợi bất chính. Tuy nhiên, mức phạt chỉ mang lại hiệu quả thực sự khi đánh trúng nguyên nhân vi phạm và được thi hành nghiêm trên thực tế.

Đại biểu phân tích, báo cáo giải trình của Bộ Công an từng chỉ ra trường hợp người vi phạm sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục vi phạm vì lợi ích thu được lớn hơn số tiền nộp phạt. Thực tế này đòi hỏi phải được xử lý nghiêm. Dù vậy, vi phạm tiếp diễn còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như không bị phát hiện kịp thời, khâu xử lý thiếu kiên quyết, hoặc quyết định xử phạt không được thi hành đến nơi đến chốn. Nếu nguyên nhân nằm ở những khâu đó, việc nâng mức trần tiền phạt cũng không làm giảm được vi phạm. Bên cạnh đó, cần làm rõ mức trần hiện hành đã thực sự là rào cản đối với công tác xử lý hay chưa, và trong các lĩnh vực đề xuất tăng, nguyên nhân chủ yếu là do mức phạt chưa đủ nghiêm hay do công tác tổ chức thực hiện chưa mang lại hiệu quả.

Đại biểu Đặng Ngọc Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu nhấn mạnh mức phạt phải đi đôi với khả năng thi hành. Mức phạt vượt quá khả năng chấp hành sẽ dễ dẫn đến tình trạng chậm nộp, trốn tránh nghĩa vụ và làm tăng chi phí cưỡng chế. Dẫn số liệu từ thực tế, có rất nhiều trường hợp tại Đà Nẵng, phương tiện vi phạm đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến nhận. Thực tế này tuy chưa đủ để kết luận nguyên nhân do tiền phạt quá cao, nhưng cho thấy khâu thi hành vẫn còn nhiều vướng mắc. Nếu không tháo gỡ điểm nghẽn này mà chỉ đơn thuần tăng mức phạt thì hiệu quả chính sách khó được bảo đảm.

Đại biểu kiến nghị cần có sự phân biệt rõ ràng giữa hành vi cố ý vi phạm để trục lợi với các sai sót không cố ý, giữa hành vi gây hậu quả nghiêm trọng với các vi phạm thủ tục có thể khắc phục. Mức phạt cần được phân hóa theo các tiêu chí cụ thể, tránh việc áp dụng chung một mức tăng cho mọi lĩnh vực. Đối với các hành vi vi phạm nhằm thu lợi bất chính, đại biểu đề xuất giải pháp căn bản là phải loại bỏ triệt để lợi ích kinh tế từ hành vi sai phạm. Lấy ví dụ thực tế, một doanh nghiệp thu lợi bất chính 10 tỷ đồng nhưng chỉ bị nộp phạt 1 tỷ đồng thì sẽ coi tiền phạt chỉ là một khoản chi phí kinh doanh. Ngay cả khi nâng mức phạt lên 3 tỷ đồng mà doanh nghiệp vẫn giữ phần lớn số lợi bất chính, động cơ vi phạm vẫn sẽ còn nguyên.

Do đó, cần buộc người vi phạm nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp, khắc phục hậu quả, đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung mang tính triệt để như đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép khi có đủ căn cứ pháp luật. Đặc biệt, đối với các vi phạm nghiêm trọng về môi trường, an toàn thực phẩm, tài nguyên và khoáng sản, các biện pháp này sẽ có tác động trực tiếp trong việc ngăn ngừa tái phạm.

Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Điều 24 và Điều 25 theo hướng chỉ nâng mức phạt tối đa ở những lĩnh vực có cơ sở thực tiễn rõ ràng; phân hóa mức phạt tương xứng với lỗi, mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành vi. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế thu hồi lợi ích bất hợp pháp, khắc phục hậu quả và bảo đảm tính nghiêm minh trong thi hành quyết định xử phạt.

Đại biểu nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của xử phạt vi phạm hành chính là ngăn ngừa để vi phạm không tái diễn, chứ không phải chạy theo số tiền thu phạt. Điều đó chỉ có thể đạt được khi vi phạm được phát hiện kịp thời, quyết định xử phạt được thực thi nghiêm túc và người vi phạm tuyệt đối không được hưởng lợi từ hành vi trái pháp luật của mình.

Từ thực tế, các đại biểu đề nghị khi quy định khung tiền phạt, Chính phủ cần cân nhắc tác động trên cơ sở ba yếu tố: mức độ nguy hiểm của hành vi, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng thực tế của việc thi hành quyết định xử phạt. Trong nhiều trường hợp, điều xã hội cần không chỉ là thu tiền phạt mà quan trọng hơn là khắc phục hậu quả và chấm dứt hành vi vi phạm.