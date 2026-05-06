Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Trải qua hơn 7 thập kỷ, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là biểu tượng rực rỡ của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Những cuốn sách về chiến thắng Điện Biên Phủ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản và tái bản nhiều lần trong những năm qua không chỉ góp phần tái hiện lịch sử một cách chân thực, sinh động, mà còn mở ra những cách tiếp cận mới, giúp bạn đọc hôm nay hiểu sâu sắc hơn về giá trị và ý nghĩa của chiến thắng vĩ đại này.

Trong số những ấn phẩm tiêu biểu về chiến thắng Điện Biên Phủ, có thể kể đến cuốn "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm được xuất bản lần thứ 9, có hiệu chỉnh, bổ sung một số bài viết và tư liệu liên quan đến chiến dịch, do ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng, sưu tầm, tuyển chọn.

Nội dung sách gồm 3 phần chính: các thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ; phần trình bày về Chiến dịch Điện Biên Phủ; và các bài viết liên quan. Ngoài ra, phần phụ lục cung cấp hệ thống tư liệu phong phú như nhật lệnh, mệnh lệnh tiến công, thư động viên, báo cáo và diễn biến những sự kiện chính của chiến dịch.

Cuốn sách "Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi" của PGS.TS. Trần Viết Nghĩa tiếp cận vấn đề từ góc nhìn sử học khách quan, khai thác nguồn tư liệu phong phú trong và ngoài nước. Tác phẩm lý giải thuyết phục những quyết định mang tính lịch sử của cả hai phía, từ việc lựa chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến đến những toan tính giữa “ưu thế bầu trời” và “lợi thế mặt đất”, qua đó làm nổi bật tính chất khốc liệt và tầm vóc đặc biệt của trận đánh. Với cách tiếp cận đa chiều và văn phong cuốn hút, cuốn sách góp phần làm rõ tầm vóc thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đông đảo bạn đọc.

Cuốn sách giá trị khác là: "Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức" do Tỉnh ủy Điện Biên, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn, tuyển chọn các bài viết của các tướng lĩnh trực tiếp tham gia chiến dịch, cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Nội dung sách được kết cấu thành ba phần: Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; Những con người làm nên lịch sử; Điện Biên Phủ - Những ngày tháng 5 lịch sử.

Cuốn "Viết về Điện Biên Phủ" của nhà báo Thép Mới, phóng viên của báo Nhân Dân có mặt tại chiến dịch, mang đến những trang viết giàu tính chân thực và cảm xúc. Những ghi chép tại chiến trường cùng những suy ngẫm sau ngày toàn thắng đã tạo nên một nguồn tư liệu sống động về 56 ngày đêm lịch sử, kết hợp hài hòa giữa chất báo chí và chiều sâu văn học.

Một số cuốn sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

Một công trình nghiên cứu có giá trị là cuốn: "Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ" đã hệ thống hóa nguồn tư liệu về các anh hùng, liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ 53 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia chiến dịch.

Bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân" do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm chủ biên làm nổi bật vai trò của một thiên tài quân sự và tái hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo mẫu mực, một nhân cách lớn luôn đề cao sức mạnh của nhân dân, khiêm nhường coi mình là “hạt nước giữa đại dương”. Với nhiều phiên bản song ngữ, bộ sách góp phần lan tỏa hình ảnh Đại tướng và giá trị lịch sử Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn giới thiệu nhiều công trình nghiên cứu, sách tham khảo giá trị như: Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ; Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng lịch sử; Thế trận lòng dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; Sông núi Điện Biên; Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử; Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh…

Những cuốn sách về chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là những trang tư liệu quý mà còn là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đại đoàn kết và tiếp thêm động lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.