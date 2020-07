Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND của ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn

Chiều nay (11/7), Thường trực Hội đồng Nhân dân TPHCM ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hai ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn.



Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, đây là thủ tục được tiến hành theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu đó.

Vị trí ngồi làm việc của ông Trần Vĩnh Tuyến tại Kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM khóa 9

Đại biểu HĐND được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó, hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.



Cùng ngày, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can do liên quan sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).



Ông Tuyến và ông Tuấn cùng bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015./.