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Tăng cường quản lý giá thuốc bán buôn, tránh lợi dụng chính sách để đẩy giá

Thứ Tư, 16:51, 21/10/2026
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VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ có các biện pháp chế tài để tăng cường quản lý và kiểm soát giá thuốc bán buôn, đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quy trình thực hiện và tránh tình trạng lợi dụng vì lợi ích riêng như để đẩy giá trước khi công bố giá bán buôn dự kiến.

Hôm nay (21/10), các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 107, trong đó quy định trường hợp ở điểm b là được thực hiện công bố giá bán thuốc dự kiến sau khi đã bán lô thuốc đầu tiên ra thị trường đối với một số trường hợp theo quy định của Chính phủ. Đại biểu Leo Thị Lịch (Đoàn ĐBQH TP Bắc Ninh) cho rằng, đây là nội dung mới có tính chất mở rộng đối tượng được ưu tiên trong thực hiện công bố giá bán buôn thuốc dự kiến, và việc cho phép một số trường hợp đặc biệt được công bố giá bán buôn thuốc dự kiến sau khi đã bán lô thuốc đầu tiên ra thị trường có thể góp phần tạo sự linh hoạt trong quản lý giá bán buôn thuốc. 

tang cuong quan ly gia thuoc ban buon, tranh loi dung chinh sach de day gia hinh anh 1
Đại biểu Leo Thị Lịch (Đoàn ĐBQH TP Bắc Ninh). Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý, quy định này tiềm ẩn nguy cơ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các trường hợp do Chính phủ quy định với các tổ chức, doanh nghiệp khác trong kinh doanh mặt hàng thuốc. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc về tính cần thiết và phù hợp của quy định này. Trường hợp giữ nguyên như dự thảo cần bổ sung giải trình nhằm thuyết minh rõ về cơ sở đưa ra đề xuất chính sách và tiêu chí để xác định các trường hợp đặc thù được hưởng cơ chế này. Đồng thời, đề nghị Chính phủ phải có các biện pháp chế tài để tăng cường quản lý và kiểm soát giá thuốc bán buôn, đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quy trình thực hiện và tránh tình trạng lợi dụng vì lợi ích riêng như để đẩy giá trước khi công bố giá bán buôn dự kiến.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong (đoàn Vĩnh Long) cho rằng người dân hiện khó nắm được giá thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh. Giá cùng một loại thuốc có thể khác nhau giữa các nơi. Ông nêu ví dụ cụ thể, có những loại thuốc, khi tìm hiểu trên mạng chỉ có giá vài trăm nghìn đồng, nhưng khi vào đến bệnh viện, mức giá là vài triệu đồng. Từ đó, đại biểu đặt vấn đề, nếu công bố liên thông, đồng bộ về giá thuốc, các giá trang thiết bị y tế, các dịch vụ khám chữa bệnh có thể hạn chế tình trạng nâng giá quá cao, bảo vệ quyền lợi của người khám chữa bệnh.

Góp ý về Luật Dược, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng, dự thảo quy định chuyển thẩm quyền phê duyệt quảng cáo thuốc từ Bộ Y tế về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Y tế). Đại biểu đề nghị không cào bằng mà phải phân loại rõ ràng. Với thuốc không kê đơn, việc phân cấp là hợp lý. Tuy nhiên, đối với thuốc kê đơn, bắt buộc phải do cơ quan quản lý chuyên môn cao nhất là Bộ Y tế đánh giá. Việc đẩy trách nhiệm về địa phương khi nguồn lực hạn chế dễ dẫn đến tình trạng "chạy" hồ sơ tỉnh này được, tỉnh kia không, hoặc địa phương chọn cách "cấm hết cho lành". Vấn đề cốt lõi thực sự cần quản lý là quảng cáo tràn lan không xin phép trên mạng, máy chủ đặt ở nước ngoài, chứ không phải là đẩy hồ sơ phê duyệt về các tỉnh. 

tang cuong quan ly gia thuoc ban buon, tranh loi dung chinh sach de day gia hinh anh 2
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM). Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Công Long (Đoàn ĐBQH thành phố Đồng Nai) đề nghị rà soát quy định cấm bán hàng qua livestream cùng với khái niệm “nguyên liệu làm thuốc”. Theo đại biểu, nếu chỉ sửa điều cấm mà không làm rõ khái niệm, việc bán các nguyên liệu thô như sâm và dược liệu có thể bị ảnh hưởng, tác động đến thế mạnh và sinh kế ở địa phương. Đại biểu đề nghị phân biệt nguyên liệu chưa qua chế biến với thành phần đã được đưa vào quy trình sản xuất thuốc, đồng thời quy định rõ các trường hợp được phép kinh doanh.

Về công nghiệp dược, dự thảo vẫn nặng về quản lý doanh nghiệp nhưng chưa tháo gỡ rõ thủ tục, giấy phép và quy trình. Đại biểu đề nghị rà soát trách nhiệm của các bộ, ngành theo hướng gọn hơn, đồng thời hình thành nguyên tắc hỗ trợ phát triển công nghiệp dược, gắn với y học dân tộc và nguồn dược liệu trong nước.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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