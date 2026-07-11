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Tăng trưởng hai con số: Khi mỗi bộ, ngành, địa phương là một mắt xích trách nhiệm

Thứ Bảy, 06:10, 11/07/2026
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VOV.VN - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, mỗi bộ, ngành, địa phương phải chủ động hành động, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy tối đa trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu được giao.

Dù kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,18%, cao nhất giai đoạn 2011-2026, tiếp tục khẳng định khả năng phục hồi và sức chống chịu của nền kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam duy trì vị thế là điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, nhìn từ mục tiêu cả năm thì đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mức tăng trưởng 8,18% vẫn thấp hơn 1,52% so với kịch bản đề ra là 9,7% cho 6 tháng đầu năm. Mức tăng trưởng thấp hơn so với kịch bản, đồng nghĩa với việc áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm sẽ dồn vào 6 tháng cuối năm.

tang truong hai con so khi moi bo, nganh, dia phuong la mot mat xich trach nhiem hinh anh 1
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Ninh Bình  tăng 11,44% so với cùng kỳ, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ nhất vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Theo tính toán của Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu này, tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm phải đạt 11,7%; trong đó, quý III cần tăng 11,16%, quý IV tăng 12,09%, đồng thời kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Những con số cụ thể này cho thấy yêu cầu cao đối với công tác điều hành, cũng như sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, không chỉ trông chờ vào các động lực tăng trưởng truyền thống mà đòi hỏi từng bộ, ngành, từng địa phương… phải chủ động hành động, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình. Mỗi bộ, ngành, địa phương đều được giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cụ thể nên sẽ tác động trực tiếp đến kết quả tăng trưởng chung của cả nước.

Thực tế cho thấy, sau 6 tháng đầu năm, chỉ có 9/34 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10%, 4/34 địa phương tăng trưởng dưới 7% và chỉ 3 địa phương gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh vượt kế hoạch tăng trưởng cả năm. Những con số này cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu các địa phương chưa đạt mục tiêu phải chủ động, quyết liệt hơn trong điều hành, không để chậm trễ kéo giảm kết quả chung của cả nước.

Các địa phương, đặc biệt là những đầu tàu kinh tế như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt. Điều quan trọng không chỉ là giữ được tốc độ tăng trưởng hiện có mà phải chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... Việc triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 29 của Quốc hội về xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài, và tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, mỗi thủ tục được rút ngắn sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

tang truong hai con so khi moi bo, nganh, dia phuong la mot mat xich trach nhiem hinh anh 2
Sự chủ động và hành động hiệu quả của bộ, ngành, địa phương sẽ tạo cơ sở để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Cùng với đó, trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương càng phải được phát huy. Việc hoàn thiện thể chế, xử lý những bất cập trong quy định pháp luật, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương và doanh nghiệp… sẽ là yếu tố quyết định tốc độ khơi thông các nguồn lực của nền kinh tế.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao, sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương cần được thực hiện nhanh, hiệu quả hơn, tránh tình trạng đùn đẩy, chồng chéo hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

Một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của 6 tháng cuối năm vẫn là giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên đến hết tháng 6, cả nước mới giải ngân khoảng 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Theo đánh giá của Chính phủ, nếu tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% thay vì hơn 35% như hiện nay thì riêng đầu tư công có thể đóng góp thêm khoảng 0,4% vào tăng trưởng GDP.

Điều đó cho thấy mỗi đồng vốn đầu tư công không chỉ cần được giải ngân đúng tiến độ mà còn phải được sử dụng hiệu quả, bảo đảm tác động lan tỏa và góp phần tạo sự tăng trưởng chung cho nền kinh tế.

Biết rằng, tăng trưởng hai con số là thách thức lớn nhưng đây là cơ hội để bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả quản trị. Để đạt mục tiêu này, mỗi bộ, ngành, địa phương cần phải chủ động tháo gỡ rào cản, đồng hành cùng doanh nghiệp; mỗi địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng trên địa bàn. Khi từng mắt xích đều vận hành hiệu quả, từng điểm nghẽn được tháo gỡ kịp thời và từng nguồn lực được khai thác đúng mức, hiệu quả, mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số sẽ có thêm cơ sở để trở thành hiện thực.

 

Tuấn Linh/VOV.VN
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