English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tạo không gian cho địa phương chủ động quyết định

Thứ Ba, 06:00, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phân cấp, phân quyền đang tạo thêm không gian để chính quyền địa phương chủ động quyết định, linh hoạt tổ chức thực hiện nhiệm vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để phát huy năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Trao quyền phải đi đôi với trách nhiệm

Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng Khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy, yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cần gắn liền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm”.

Theo đó, việc trao quyền phải làm rõ địa phương được quyết định những vấn đề gì, điều kiện thực hiện ra sao và trách nhiệm thuộc về chủ thể nào; đồng thời cần xác định rõ ai là người quyết định, ai tham mưu và ai phối hợp.

“Trao quyền không thể tách rời các điều kiện bảo đảm, bao gồm đội ngũ công chức có chuyên môn, nguồn lực tài chính và dữ liệu số. Đặc biệt, trách nhiệm cần được cụ thể hóa đến từng công việc thông qua nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, rõ tiến độ thực hiện, qua đó tạo cơ sở để phân cấp, phân quyền thực sự đi vào thực chất và đạt hiệu quả”, theo PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh.

tao khong gian cho dia phuong chu dong quyet dinh hinh anh 1
PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng Khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công.

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, cải cách quan trọng cần ưu tiên là gắn việc trao quyền với trách nhiệm, đồng thời bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực hiện, qua đó hướng tới nâng cao chất lượng và giá trị của các dịch vụ công.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ nhằm giảm khối lượng công việc do bộ máy nhà nước trực tiếp thực hiện.

Từ “địa phương quyết” đến “địa phương làm”

Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, khi thẩm quyền được phân định rõ, chính quyền địa phương có điều kiện chủ động hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

TS. Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Hơn một năm qua, chúng tôi luôn xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương, cấp tỉnh và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hơn trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Với các nhiệm vụ được giao, địa phương triển khai chủ động, tích cực, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, với mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Việc giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc thường ngày của người dân được thực hiện thuận lợi, kịp thời.

tao khong gian cho dia phuong chu dong quyet dinh hinh anh 2
TS. Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn chủ động xử lý công việc. Sau khi bàn bạc, thống nhất, chính quyền sẽ nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến người dân. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được tập trung giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng đùn đẩy, kéo dài. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp phân định rõ ràng hơn thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương, tạo điều kiện để địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, địa phương được bổ sung nguồn lực về nhân sự, bao gồm đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, và nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao”, TS. Nguyễn Tiến Thành cho biết.

TS. Nguyễn Tiến Thành chia sẻ, trong quá trình triển khai mô hình mới, địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng tiếp cận và thực hiện những nhiệm vụ, thẩm quyền trước đây thuộc cấp thành phố nhưng nay được phân cấp cho địa phương. Bên cạnh đó, khối lượng nhiệm vụ giao cho chính quyền cấp cơ sở ngày càng nhiều, dẫn đến sự chênh lệch nhất định giữa yêu cầu công việc và năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ.

Để khắc phục những khó khăn này, thành phố và địa phương đã triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng tăng cường thực hành, chú trọng trang bị kỹ năng xử lý các tình huống cụ thể phát sinh tại cơ sở, thay vì chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết. Các lớp bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chú trọng nâng cao kỹ năng thực tiễn cho cán bộ, công chức cấp xã, phường và đặc khu, góp phần nâng cao năng lực xử lý công việc và giải quyết các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Trao quyền phải đi cùng nguồn lực và trách nhiệm giải trình

Từ góc nhìn quốc tế, GS.TS. Alex Brillantes, Tổng Thư ký Tổ chức Hành chính các nước miền Đông thế giới (EROPA) cho rằng, chính quyền địa phương là cấp trực tiếp tiếp xúc với người dân và hiểu rõ nhất những vấn đề phát sinh trên địa bàn. Vì vậy, địa phương cần được trao quyền và không gian quyết định phù hợp để có thể chủ động giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Tuy nhiên, theo GS.TS. Alex Brillantes, trao quyền phải đi đôi với trách nhiệm giải trình. Địa phương được trao quyền thì đồng thời phải chịu trách nhiệm về các quyết định và kết quả thực hiện. Vì vậy, nâng cao năng lực của chính quyền địa phương không chỉ dừng lại ở việc tăng cường phân cấp, phân quyền mà còn đòi hỏi phải xây dựng các cơ chế, tiêu chí và thước đo cụ thể nhằm xác định và đánh giá trách nhiệm giải trình.

Đây là yêu cầu quan trọng để phân cấp, phân quyền thực sự tạo ra hiệu quả quản trị, thay vì chỉ đơn thuần chuyển giao nhiệm vụ từ cấp này sang cấp khác.

tao khong gian cho dia phuong chu dong quyet dinh hinh anh 3
GS.TS. Alex Brillantes trao đổi tại diễn đàn.

Một vấn đề khác được GS.TS. Alex Brillantes nhấn mạnh là nguồn lực tài chính. Theo ông, việc chuyển giao nguồn lực từ Trung ương xuống địa phương cần tính đến sự khác biệt về điều kiện phát triển giữa các địa phương. Những địa phương còn khó khăn, có ít nguồn lực cần được ưu tiên phân bổ nhiều hơn, trong khi các địa phương có điều kiện tốt hơn không nhất thiết phải nhận thêm nguồn lực theo cùng một cách thức.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, sự tham gia của người dân cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của quản trị địa phương. Chính quyền cơ sở là lực lượng tuyến đầu, trực tiếp lắng nghe và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Vì vậy, việc tạo ra các kênh để người dân tham gia vào quá trình quản trị có thể góp phần nâng cao chất lượng quyết định và củng cố niềm tin đối với chính quyền.

GS.TS. Alex Brillantes cũng cho rằng, cần đổi mới quản trị đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng xác định rõ nhiệm vụ, đo lường được kết quả và tạo động lực thực thi. Trong đó, việc liên tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương cần được xem là một cấu phần thường xuyên trong chương trình phát triển năng lực của nền công vụ.

Từ phân cấp, phân quyền đến nâng cao năng lực kiến tạo phát triển của địa phương

Không chỉ tác động đến hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, phân cấp, phân quyền còn có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng thu hút nguồn lực phát triển.

tao khong gian cho dia phuong chu dong quyet dinh hinh anh 4
Bà Phan Ngọc Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch - LG Electronics R&D Việt Nam.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Phan Ngọc Diệp, Trưởng phòng Kế hoạch - LG Electronics R&D Việt Nam cho biết, doanh nghiệp khi lựa chọn địa điểm đầu tư đặc biệt quan tâm đến ba nhóm yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: Định hướng chính sách ở tầm vĩ mô và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; Nguồn cung nhân lực và nền giáo dục, đặc biệt khả năng bảo đảm nguồn nhân lực dài hạn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; và cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí ban đầu.

Từ góc nhìn này, bà Phan Ngọc Diệp cho rằng, một địa phương có năng lực kiến tạo không chỉ là địa phương có chính sách phù hợp mà còn phải có khả năng kết nối chính sách, nguồn nhân lực và hạ tầng thành một hệ sinh thái phát triển đủ sức hấp dẫn và giữ chân nhà đầu tư. 

 

Nguyễn Vân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính quyền địa phương hai cấp: Không chỉ tinh gọn mà phải nâng tầm quản trị
Chính quyền địa phương hai cấp: Không chỉ tinh gọn mà phải nâng tầm quản trị

VOV.VN - Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản trị, tổ chức bộ máy, công vụ và chuyển đổi số. Các chuyên gia cho rằng, cùng với nâng cao năng lực thực thi, cần đột phá về thể chế, bảo đảm tính khả thi và dự báo của pháp luật.

Chính quyền địa phương hai cấp: Không chỉ tinh gọn mà phải nâng tầm quản trị

Chính quyền địa phương hai cấp: Không chỉ tinh gọn mà phải nâng tầm quản trị

VOV.VN - Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản trị, tổ chức bộ máy, công vụ và chuyển đổi số. Các chuyên gia cho rằng, cùng với nâng cao năng lực thực thi, cần đột phá về thể chế, bảo đảm tính khả thi và dự báo của pháp luật.

Sát dân, gần dân từ mô hình dân vận chính quyền địa phương hai cấp ở Sơn La
Sát dân, gần dân từ mô hình dân vận chính quyền địa phương hai cấp ở Sơn La

VOV.VN - Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Sơn La chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sát dân, gần dân từ mô hình dân vận chính quyền địa phương hai cấp ở Sơn La

Sát dân, gần dân từ mô hình dân vận chính quyền địa phương hai cấp ở Sơn La

VOV.VN - Cùng với cả nước, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Sơn La chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Động lực tăng trưởng, kiến tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam
Động lực tăng trưởng, kiến tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam

VOV.VN - Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đã kể câu chuyện về hành trình của hạt cà phê để làm rõ một bài toán lớn của nền kinh tế là chuyển từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sang tăng trưởng dựa trên giá trị một cách bền vững.

Động lực tăng trưởng, kiến tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam

Động lực tăng trưởng, kiến tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam

VOV.VN - Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đã kể câu chuyện về hành trình của hạt cà phê để làm rõ một bài toán lớn của nền kinh tế là chuyển từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sang tăng trưởng dựa trên giá trị một cách bền vững.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội