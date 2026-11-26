Để làm rõ những yêu cầu đặt ra cũng như các giải pháp đổi mới công tác phát hiện, tạo nguồn và quy hoạch cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW, phóng viên báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

Chuyển dịch từ tư duy "lấp chỗ trống cho hiện tại" sang "kiến tạo năng lực cho tương lai"

PV: Nghị quyết số 30-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới công tác phát hiện, tạo nguồn và quy hoạch cán bộ theo hướng mở, năng động, chủ động từ sớm, từ xa và từ thực tiễn. Thưa PGS.TS, vì sao cần chuyển từ tư duy khép kín sang tư duy mở trong công tác cán bộ? Sự chuyển đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới?

PGS. TS Nguyễn Hoàng Hiển: Nghị quyết số 30-NQ/TW đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy phát hiện, tạo nguồn và quy hoạch cán bộ "khép kín" sang "mở, động, đa dạng, chủ động từ sớm, từ xa" là bước chuyển căn bản trong quản trị nguồn nhân lực khu vực công: Từ cách tiếp cận dựa trên thâm niên và quy trình hành chính sang tiếp cận dựa trên năng lực thực chất và tầm nhìn chiến lược.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và tinh gọn bộ máy hiện nay, lối làm "khép kín" trong phạm vi hẹp dễ dẫn đến cục bộ, trì trệ và bỏ sót nhân tài. Sự chuyển đổi này là tất yếu vì:

Tính "mở" và "đa dạng" giúp xóa bỏ ranh giới cứng nhắc giữa các cơ quan, địa phương, thậm chí giữa khu vực công và khu vực tư, tạo nên đội ngũ bổ trợ lẫn nhau về chuyên môn, thế hệ và kinh nghiệm thực tiễn.

Tính "động" biến quy hoạch thành một quá trình liên tục được rà soát, bổ sung và sàng lọc theo kết quả công tác, xóa bỏ tư duy quy hoạch là một "tấm vé bảo đảm" cố định.

Chủ động "từ sớm, từ xa" giúp tổ chức có đủ thời gian đào tạo, thử thách cán bộ qua nhiều môi trường trước khi bổ nhiệm, tránh tình trạng bị động, "nước đến chân mới nhảy".

Về ý nghĩa, sự đổi mới này biến quy hoạch từ thủ tục hành chính thành chiến lược quản trị nhân tài thực chất, kích hoạt động lực tự làm mới của mỗi cán bộ. Tuy nhiên, mở rộng nguồn luôn phải đi đôi với giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhằm kiến tạo đội ngũ cán bộ có tư duy đột phá, ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

PGS. TS Nguyễn Hoàng Hiển cho rằng, chủ động "từ sớm, từ xa" giúp tổ chức có đủ thời gian đào tạo, thử thách cán bộ qua nhiều môi trường trước khi bổ nhiệm.

PV: Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng nguồn cán bộ dồi dào, đa dạng, có tính kế thừa và tầm nhìn dài hạn, không để thiếu hụt, đứt gãy. Thưa PGS.TS, cần đổi mới công tác quy hoạch cán bộ như thế nào để chuyển từ tư duy chuẩn bị nhân sự cho các chức danh hiện tại sang chủ động xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và năng lực chiến lược trong tương lai, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục?

PGS. TS Nguyễn Hoàng Hiển: Để chuyển dịch từ tư duy "lấp chỗ trống cho hiện tại" sang "kiến tạo năng lực cho tương lai", công tác quy hoạch cán bộ cần được đổi mới đồng bộ trên ba trụ cột chính:

Trước hết, cần chuyển từ tư duy "quy hoạch theo chức danh" sang "quy hoạch theo khung năng lực chiến lược". Thay vì chỉ bám vào mô tả công việc hiện tại, quy hoạch phải xuất phát từ dự báo yêu cầu phát triển của ngành và đất nước trong 5-15 năm tới để xác định các năng lực lõi (như quản trị số, phân tích dữ liệu, tư duy hệ thống, quản trị rủi ro và điều phối liên ngành). Với cách tiếp cận này, cán bộ được quy hoạch theo nhóm năng lực sẽ có tính linh hoạt cao, đáp ứng được nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau.

Trên cơ sở đó cần thiết kế cấu trúc nguồn theo mô hình "gối đầu" đa tầng. Để bảo đảm tính kế thừa liên tục và không đứt gãy cần kết hợp hài hòa ba thế hệ: lớp kế cận trực tiếp (sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay), lớp dự bị trung hạn (đang luân chuyển, tích lũy kinh nghiệm) và lớp tạo nguồn dài hạn (cán bộ trẻ, cán bộ khoa học - công nghệ có triển vọng được bồi dưỡng từ sớm nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn).

Đồng thời công tác quy hoạch cần gắn với lộ trình phát triển cá nhân và dữ liệu số. Quy hoạch phải là điểm khởi đầu đi kèm kế hoạch đào tạo, luân chuyển cụ thể cho từng người. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) liên thông về cán bộ để theo dõi quá trình công tác, nhận diện sớm nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực ở từng cấp nhằm điều tiết kịp thời.

Thực hiện nghiêm cơ chế "có vào, có ra; có lên, có xuống"

PV: Theo PGS.TS, cần có những cơ chế và giải pháp đột phá nào để gắn công tác phát hiện, tạo nguồn, quy hoạch cán bộ với thực tiễn giao nhiệm vụ, rèn luyện, thử thách, đánh giá và sàng lọc, qua đó lựa chọn được những cán bộ thực sự có phẩm chất, năng lực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?

PGS. TS Nguyễn Hoàng Hiển: Quy hoạch sẽ chỉ nằm trên giấy nếu tách rời khỏi thực tiễn rèn luyện và sàng lọc. Để gắn kết hữu cơ các khâu này thành một chỉnh thể thống nhất, cần thực hiện 5 nhóm giải pháp đột phá:

Trước hết cần lấy "giao việc khó, việc mới" làm thước đo năng lực thực chất. Theo đó, chủ động đưa cán bộ quy hoạch vào những địa bàn khó khăn, lĩnh vực có điểm nghẽn hoặc đề án cải cách phức tạp đi kèm thẩm quyền và nguồn lực rõ ràng để họ phát huy năng lực. Chính trong môi trường thực tiễn với nhiều áp lực và thách thức, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực giải quyết vấn đề của cán bộ mới được bộc lộ rõ nét nhất.

Các đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Quốc hội

Cùng với đó, đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng định lượng, đa chiều và gắn với sản phẩm đầu ra; chấm dứt tình trạng đánh giá cảm tính, "dĩ hòa vi quý". Việc đánh giá cần dựa trên hệ thống chỉ số kết quả công việc (KPIs) có thể kiểm chứng, kết hợp mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và ý kiến đánh giá từ cấp trên, đồng cấp, cấp dưới.

Đặc biệt phải thực hiện nghiêm cơ chế "có vào, có ra; có lên, có xuống". Kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp chững lại, thiếu trách nhiệm hoặc giảm sút uy tín. Mọi quyết định liên quan đến quy hoạch cán bộ cần bảo đảm tính khách quan và trách nhiệm giải trình.

Mặt khác, cần mở rộng thi tuyển cạnh tranh và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Áp dụng cơ chế trình bày đề án hành động công khai để tạo cam kết trách nhiệm trước tập thể; đồng thời thể chế hóa quy định bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cuối cùng gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng đội ngũ kế cận. Đưa kết quả phát hiện, bồi dưỡng nguồn cán bộ thành tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của người đứng đầu, đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ để chống cục bộ, ưu ái cá nhân.

PV: Xin cảm ơn PGS.TS!