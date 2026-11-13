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Tạo xung lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia

Thứ Sáu, 15:14, 13/11/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyreth cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ tạo thêm xung lực mới, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Nhận lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, từ ngày 14 - 16/11/2026. Nhân sự kiện đối ngoại quan trọng này, phóng viên VOV thường trú tại Phnom Penh đã có cuộc trao đổi với ông Chea Chea Thyrith, Người phát ngôn Thượng viện Campuchia về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác song phương trong thời gian tới.

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Ông Chea Chea Thyrith, Người phát ngôn Thượng viện Campuchia 

PV: Thưa ông, đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng này đối với đất nước Campuchia?

Ông Chea Chea Thyrith: Việc đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc lịch sử đầy tự hào của đất nước chùa tháp. Đây là lần đầu tiên Campuchia đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà, đón tiếp nguyên thủ và đoàn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vinh dự lớn, mà còn là cơ hội quý báu để chúng tôi giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Campuchia hòa bình, phát triển năng động, qua đó khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Từ một quốc gia từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh, xung đột và phải trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để giải quyết các vấn đề nội tại, hiện nay, Campuchia đã vươn lên mạnh mẽ, đủ bản lĩnh và năng lực tổ chức một hội nghị tầm cỡ toàn cầu. Quá khứ chiến tranh đã lùi xa, nhường chỗ cho sự chuyển mình rực rỡ của Campuchia hôm nay, mà vai trò chủ nhà của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ chính là minh chứng sinh động nhất.

PV: Trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Campuchia. Ông có thể đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Ông Chea Chea Thyrith: Sự hiện diện trọng thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Campuchia dịp này là minh chứng rõ nét cho sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ hữu nghị song phương, cũng như sự gắn kết trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ.

Với tư cách nước chủ nhà, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng và đánh giá rất cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm tiếp tục khắc sâu mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn như anh em giữa hai dân tộc. Nhìn lại chặng đường lịch sử với bao thăng trầm, thử thách, Việt Nam và Campuchia luôn luôn kề vai sát cánh, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những giai đoạn cam go nhất.

Hai nước mãi là đối tác tin cậy, những người bạn chân thành và láng giềng tốt đẹp của nhau. Campuchia sẽ dành sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chu đáo nhất cho nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa lịch sử này.

PV: Hợp tác kinh tế - thương mại luôn luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích như thế nào để hai bên sớm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD, thưa ông?

Ông Chea Chea Thyrith: Bên cạnh việc tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn bao gồm các cuộc hội đàm, tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo chủ chốt của Campuchia, trong đó có Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen.

Tại các cuộc gặp này, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung trao đổi về các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trụ cột như: kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch... Đây là động lực then chốt để hiện thực hóa các kế hoạch phát triển kinh tế - thương mại song phương ngày càng thực chất. Thực tế cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt mốc 10 tỷ USD và đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Lãnh đạo hai nước cũng đã thống nhất mục tiêu phấn đấu đưa con số này sớm cán mốc 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Tôi tin tưởng rằng, thông qua đối thoại cởi mở, các chuyến thăm cấp cao thường xuyên và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ngành, hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục bứt phá. Với lợi thế địa lý liền kề, giao thương thuận tiện và chi phí logistics thấp, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau trên tinh thần phát huy thế mạnh riêng.

Như Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen từng nhấn mạnh, Campuchia có lợi thế về nguyên liệu, Việt Nam có công nghệ sản xuất, hai nước láng giềng sẽ cùng bắt tay chặt chẽ để thúc đẩy thương mại và đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Khi kinh tế - thương mại phát triển thuận lợi, tin cậy chính trị và quan hệ ngoại giao giữa hai nước càng được củng cố bền chặt. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ tạo thêm xung lực mới, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

PV: Xin cảm ơn ông!

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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