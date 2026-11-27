Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phân tích ý nghĩa của chuyến thăm, các giải pháp đột phá kinh tế cũng như định hướng phối hợp đối ngoại giữa hai nước.

PV: Thưa Đại sứ, xin ông cho biết ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, cũng như sự tham dự của Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 từ ngày 27/11 - 28/11. Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng thời cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Tiếp nối chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng vào tháng 10/2026 vừa qua, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Sự tham dự của Thủ tướng Saleumxay Kommasith tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 11 và CLMV 12 thể hiện sự ủng hộ và đồng hành tích cực của Lào đối với Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà, khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc củng cố đoàn kết, tăng cường liên kết và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng sạch, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Chuyến thăm là minh chứng sinh động cho sự phát triển ngày càng sâu sắc của nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

PV: Trên nền tảng kết quả thương mại đạt gần 3 tỷ USD năm 2025 và 441 dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, hai nước cần triển khai những giải pháp đột phá nào, đặc biệt là về các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Hà Nội – Vientiane và đường sắt Vientiane– Vũng Áng, để đưa kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD và vốn đầu tư đạt 20 tỷ USD vào năm 2030?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, đang có sự chuyển biến từ hợp tác truyền thống sang liên kết phát triển dài hạn, phát huy thế mạnh bổ trợ và đan xen lợi ích giữa hai nền kinh tế.

Về thương mại, kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD (tăng 32,7% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay). Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại đạt hơn 1,88 tỷ USD. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 441 dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 12,7 tỷ USD tập trung vào năng lượng, hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, chế biến, viễn thông và dịch vụ.

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD và tổng vốn đầu tư đạt 20 tỷ USD vào năm 2030. Trong giai đoạn 2026–2030, hai nước tập trung vào 4 định hướng và giải pháp đột phá:

Tạo đột phá trong kết nối hạ tầng chiến lược: Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vientiane - Vũng Áng; tăng cường kết nối cảng biển, cửa khẩu, trung tâm logistics và đơn giản hóa thủ tục thông quan.

Nâng tầm hợp tác năng lượng và chuỗi giá trị sản xuất: Đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, kết nối hệ thống truyền tải điện xuyên biên giới, bảo đảm an ninh năng lượng (đường ống dẫn dầu); phát triển nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến sâu.

Tạo chuyển biến thực chất về thể chế và môi trường đầu tư: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển thương mại biên giới và hợp tác tài chính, thanh toán.

Mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới: Lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hạ tầng số, thương mại điện tử và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng.

PV: Thưa ông, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, việc Việt Nam và Lào tăng cường phối hợp lập trường tại ASEAN, các cơ chế tiểu vùng Mekong và Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt khi hai nước đang hướng tới mốc lịch sử kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 2027?

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Việc tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế góp phần củng cố tin cậy chính trị, bảo vệ lợi ích chiến lược và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước. Sự phối hợp này thể hiện qua 4 phương diện chính:

Duy trì trao đổi thông tin và tham vấn lập trường: Giúp hai nước chủ động ứng phó với biến động bên ngoài và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong khuôn khổ ASEAN: Củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao luật pháp quốc tế và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tại các cơ chế tiểu vùng Mekong (ACMECS, CLMV, MRC): Thúc đẩy kết nối hạ tầng, hợp tác năng lượng và quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, bảo đảm an ninh nguồn nước và an ninh lương thực.

Tại Liên hợp quốc và diễn đàn đa phương toàn cầu: Đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và phối hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia.

Hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trên cả 3 trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, năm 2027, hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2027). Đây là những dấu mốc lịch sử đặc biệt để khẳng định giá trị trường tồn của mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!