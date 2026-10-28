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Tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo đảm chất lượng, đúng lộ trình

Thứ Tư, 19:15, 28/10/2026
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VOV.VN - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10927/VPCP-QHĐP ngày 27/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn bản nêu: Tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo số 300/BC-UBTVQH16 ngày 15/10/2026 về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

tap trung giai quyet cac kien nghi cua cu tri, bao dam chat luong, dung lo trinh hinh anh 1
Tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo đảm chất lượng, đúng lộ trình. Ảnh minh họa.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, chủ động có giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả đối với những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm và các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 300/BC-UBTVQH16 nêu trên; kịp thời báo cáo và đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2026.

Nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị đang được nghiên cứu tiếp thu giải quyết; bảo đảm chất lượng và đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, bảo đảm việc giải quyết, trả lời đúng trọng tâm, đầy đủ, chính xác, xác định rõ thời hạn xử lý để giải quyết dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ban hành hoặc xây dựng trình ban hành.

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Chủ tịch HĐND TP.HCM: Quyết liệt giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 6/5 của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, những điểm nghẽn về hạ tầng Quốc lộ 13, Bệnh viện 1.500 giường và tình trạng nợ sổ đất đã được cử tri nêu ra và lãnh đạo thành phố cam kết lộ trình tháo gỡ cụ thể, khẳng định trách nhiệm giám sát trước những bức xúc của nhân dân.

PV/VOV.VN
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