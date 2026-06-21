Thái Nguyên áp KPI, cán bộ không thể làm việc cầm chừng

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được đặt ra ngày càng cao khi quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính đang diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ở nhiều xã, phường tăng lên, đòi hỏi việc đánh giá cán bộ phải thực chất hơn, gắn với hiệu quả công việc cụ thể.

Tại Thái Nguyên, việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI) được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn.

Đánh giá theo KPI là bước đi mới trong đổi mới công tác cán bộ tại Thái Nguyên

Xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên mới được thành lập sau khi sáp nhập cùng các xã Bản Ngoại, Phú Cường với quy mô dân số hơn 21.000 người. Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, việc tỉnh Thái Nguyên triển khai đánh giá cán bộ, công chức theo chỉ số hiệu quả công việc (KPI) được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc ở cơ sở.

Theo ông Hoàng Minh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, việc đánh giá bằng KPI giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân thay vì chỉ đánh giá theo cảm tính hoặc nhận xét chung như trước đây.

“Việc đánh giá công chức thông qua hệ thống KPI theo tôi là rất hiệu quả. Qua đó giúp mỗi cán bộ, công chức nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cũng như thực hiện các chế độ, chính sách cho người dân. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, ông Hoàng Minh Hòa khẳng định.

Theo Quy định số 870-QĐ/TU ngày 29/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được thực hiện trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với dữ liệu kết quả đầu ra và sản phẩm công việc cụ thể.

Việc đánh giá theo KPI dự kiến được triển khai trên phần mềm chuyên dụng, giúp thuận lợi trong theo dõi, quản lý, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình đánh giá. Trước mắt, tỉnh sẽ thí điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, UBND phường Phan Đình Phùng và UBND xã Chợ Đồn trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ tháng 7 năm 2026.

Khối lượng công việc lớn trong khi số lượng cán bộ còn mỏng, tạo không ít áp lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Hệ thống đánh giá được xây dựng theo thang điểm 100. Trong đó, nhóm tiêu chí chung chiếm tối đa 30 điểm, nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tối đa 70 điểm. Kết quả được phân thành bốn mức từ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến không hoàn thành nhiệm vụ.

Ở góc độ người dân, điều được kỳ vọng nhất từ việc áp dụng KPI không nằm ở những con số đánh giá, mà là sự thay đổi trong chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Chị Mai Thị Thủy, ở xã Tân Cương cho rằng, nếu đánh giá cán bộ, công chức thông qua KPI thì mỗi người sẽ có ý thức phấn đấu nhiều hơn, làm việc nhiệt tình và trách nhiệm hơn.

“Đây cũng là động lực để cán bộ không ngừng nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó phục vụ người dân một cách hiệu quả và tốt nhất”, chị Mai Thị Thủy chia sẻ.

Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng tích cực, việc áp dụng KPI cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường phải quản lý địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn trong khi biên chế chưa tăng tương ứng.

Bà Triệu Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quyết Thắng cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ ở cấp xã, phường phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn nên áp lực cũng tăng lên đáng kể. Việc áp dụng KPI để đánh giá cán bộ có nhiều mặt tích cực, giúp nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc.

“Do số lượng nhiệm vụ nhiều, có thời điểm còn chồng chéo nên việc hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra là không dễ dàng, đặc biệt trong điều kiện nhân lực chưa được bổ sung kịp thời”, Bà Hương băn khoăn.

Chính quyền hai cấp tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính

Từ cách đánh giá chủ yếu dựa trên nhận xét định tính, việc đưa KPI vào quản lý cán bộ được xem là bước chuyển sang phương thức đánh giá bằng kết quả và sản phẩm công việc cụ thể. Khi mỗi nhiệm vụ đều được theo dõi, cập nhật và lượng hóa trên hệ thống số, quá trình đánh giá sẽ minh bạch hơn, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng KPI không phải là những bảng điểm hay các con số đánh giá, mà là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.