Thái Nguyên: Phấn đấu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm 2026

Trong ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, ngay sau phiên giải trình, chất vấn, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, Kỳ họp thứ Năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả hệ thống chính trị cùng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thống nhất mục tiêu và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, sáng tạo và toàn diện.

Đánh giá kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những thành tựu đạt được không chỉ là tiền đề quan trọng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân.

“Nổi bật, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức hai con số, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới; thu hút FDI tiếp tục dẫn đầu cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,3% - cao nhất trong 6 năm qua, trong đó khu vực doanh nghiệp địa phương tăng trên 70%, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp trong tỉnh”, Chủ tịch Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho biết.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công luôn nằm trong nhóm 6 địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách đạt 57,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 32%, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực và địa bàn, đặc biệt tại khu vực phía Bắc của tỉnh. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra 4 bài học kinh nghiệm và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm.

Trong đó, Thái Nguyên phấn đấu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI, ưu tiên các dự án công nghiệp công nghệ cao; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư và đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu công nghiệp.

Cùng với đó, Thái Nguyên sẽ tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới, Bắc Kạn - Cao Bằng, Lạng Sơn - Thái Nguyên và nghiên cứu đề xuất các tuyến đường liên tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; hoàn thành các công trình hạ tầng đang triển khai, đồng thời chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm mới.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu thu hút đầu tư các dự án hạ tầng đa chức năng gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch, phấn đấu trong vòng hai năm tới hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc, có sức cạnh tranh.

Về phát triển lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, lấy Nghị quyết số 57-NQ/TW làm nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại, đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, nhất là khu vực miền núi, vùng khó khăn; xử lý quyết liệt tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư và khu công nghiệp.

Song song với đó, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển doanh nghiệp, đặc biệt khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp.

“Mục tiêu nâng cao tỷ lệ đô thị hóa và trong năm 2026 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công nhận 8 xã trở thành phường, tạo tiền đề để tỉnh sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn

Đối với các kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh đã phân loại, tiếp thu và giao các sở, ngành giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ được tổng hợp, kiến nghị xem xét, xử lý.

Đối với mục tiêu xóa các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để triển khai ngay các giải pháp. Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính tham mưu hướng dẫn phân cấp mua sắm trang thiết bị, máy móc cho các sở, ngành và địa phương; phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu phương án bố trí nguồn lực sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, bảo đảm an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Liên quan đến việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và đơn vị hành chính cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết ngay sau khi Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn, Thái Nguyên sẽ triển khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, trình UBND tỉnh trước ngày 25/7 để kịp chuẩn bị cho năm học mới.