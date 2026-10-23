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Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến hơn 16.000 cán bộ, đảng viên

Thứ Sáu, 14:43, 23/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV với 216 điểm cầu, hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Sáng 23/10, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Toàn tỉnh có 216 điểm cầu, điểm kết nối với hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

thai nguyen quan triet nghi quyet trung uong 4 den hon 16.000 can bo, dang vien hinh anh 1
Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV tại Thái Nguyên

Quán triệt 5 văn kiện trọng tâm của Trung ương

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trực tiếp quán triệt những quan điểm chỉ đạo, điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và yêu cầu đặt ra trong triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Nội dung tập trung vào 5 văn kiện, gồm: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hai văn kiện còn lại là Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường cũng quán triệt Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh quán triệt hai chuyên đề: Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, việc triển khai các nghị quyết, quy định của Trung ương phải gắn với yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

“Các nghị quyết, quy định cần được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh”, ông Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh.

thai nguyen quan triet nghi quyet trung uong 4 den hon 16.000 can bo, dang vien hinh anh 2
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường quán triệt 5 chuyên đề tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức và hành động; cụ thể hóa các nghị quyết, quy định thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gắn trách nhiệm với kết quả công việc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định phải tạo chuyển biến thực chất trong tư duy, phương thức lãnh đạo và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

“Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần đổi mới và hạn chế cần khắc phục; chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, biến quyết tâm chính trị thành kết quả thực chất, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Bí thư Trịnh Xuân Trường yêu cầu.

Cao Thắng/VOV.VN
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