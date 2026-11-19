Chiều 19/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Thái Nguyên về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

72 dự án đã được xử lý, 10 dự án đang tiếp tục tháo gỡ

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương cho biết, tỉnh xác định xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, khắc phục tình trạng lãng phí, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thành lập, kiện toàn Tổ công tác 586. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, kiện toàn Tổ công tác và thành lập 4 tổ công tác chuyên ngành để rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế, tham mưu phương án tháo gỡ đối với từng dự án.

Quá trình thực hiện được chỉ đạo theo phương châm “rõ dự án, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, tập trung rà soát và giải quyết từng nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Đến nay, toàn tỉnh có 72 dự án đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc; 10 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ.

Thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

“Mục tiêu là giải quyết thực chất những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hạn chế thất thoát, lãng phí; tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo đúng quy định”, theo ông Bùi Văn Lương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương phát biểu tại hội nghị.

Không hợp thức hóa sai phạm

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ kết quả xử lý các dự án, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án sau khi được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên liên quan đến hướng dẫn xác định lại giá đất theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý các dự án BT chuyển tiếp, Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài; đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết đối với từng trường hợp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị phát biểu kết luận hội nghị

Nhấn mạnh yêu cầu trong quá trình tháo gỡ khó khăn cho các dự án, ông Hà Quốc Trị lưu ý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để phát sinh vi phạm mới, không hợp thức hóa sai phạm, đồng thời ngăn ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đối với những nhà đầu tư còn đủ năng lực, điều kiện và khả năng thực hiện, tỉnh cần nghiên cứu giải pháp hỗ trợ để dự án tiếp tục triển khai; trường hợp nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện, cần xem xét thu hồi dự án theo quy định.