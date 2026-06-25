Thái Nguyên thông qua Nghị quyết thành lập 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Ngày 25/6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; đồng thời biểu quyết thông qua 36 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tài chính, ngân sách và đầu tư công. Trong đó có việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều cơ chế, chính sách mang tính chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nổi bật là các chính sách ưu đãi về đất đai để thu hút doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng; chính sách về thủy lợi, bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai và rừng.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh cũng xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội và xây dựng chính quyền địa phương. Đáng chú ý là các chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục công lập; hỗ trợ sinh viên Lào và Campuchia học tập tại tỉnh; thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, khách quan, đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý, tính cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của từng chính sách trước khi biểu quyết thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, các nội dung được thông qua đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu bế mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đồng thời, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh được yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp với thực tiễn phát triển.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 8 đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên, gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã là yêu cầu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của Thái Nguyên sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ chức năng quản lý giữa khu vực đô thị và nông thôn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn; đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương cũng cho biết, khoảng 20 ngày tới HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Do đó, các cơ quan liên quan cần khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết với căn cứ pháp lý vững chắc, cơ sở thực tiễn đầy đủ, đánh giá sát tình hình và dự báo chính xác những vấn đề đặt ra, nhất là kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Qua đó, bảo đảm các quyết sách được ban hành có chất lượng, khả thi và sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.