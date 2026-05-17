Tháng 5, người Tây Nguyên nhớ Bác, khắc ghi lời Bác dạy về đại đoàn kết

Tư tưởng “đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nội dung cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt làm nên sức mạnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đối với Tây Nguyên, vùng đất chiến lược, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, tư tưởng đại đoàn kết đã được hun đúc thành sức mạnh nội sinh, gắn kết cộng đồng, giữ vững ổn định, xây dựng buôn làng phát triển và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên đặt trang nghiêm tại Quảng trường Đại đoàn kết, tỉnh Gia Lai.

Giữa đại ngàn Đông Trường Sơn, làng Đak Asel, xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai từng là căn cứ cách mạng kiên trung của đồng bào Ba Na trong những năm kháng chiến. Trong nhà rông của làng hôm nay, di ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Ngay bên dưới là bức thư Người gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Cầm bức thư trên tay, già làng Đinh Hmunh nhắc lại lời Bác dạy cho lớp trẻ trong làng: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”; "Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt".

Già làng Đinh Hmunh cho biết, khắc ghi lời Bác dạy, tinh thần đại đoàn kết đến nay vẫn được người dân Đak Asel giữ gìn qua cách dạy con cháu học hành, lao động và gìn giữ nếp làng: “Dân làng rất kính yêu Bác Hồ. Tôi dạy con cháu phải học tập tốt, biết nghe và làm theo lời Bác dạy”.

Già làng Đinh Hmunh kể về tình cảm sâu nặng của đồng bào Ba Na với Bác Hồ và nhắc nhở thế hệ trẻ trong làng Đăk Asel phải biết gìn giữ, phát huy giá trị đại đoàn kết.

Xuôi về phía Nam Tây Nguyên, tại buôn Pa, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê những ngày này cũng bồi hồi nhớ Bác Hồ. Trong những năm kháng chiến, niềm tin vào Đảng, vào Bác đã giúp đồng bào nơi đây đoàn kết bảo vệ buôn làng. Ông Y Tuân Ksơr, Bí thư Chi bộ buôn Pa cho biết, sau ngày giải phóng, tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ để cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho con cháu học hành.

“Bà con nhớ ơn Bác Hồ, nhắc nhau phải đoàn kết, chăm lo làm ăn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, buôn làng đã có điện, đường, trường học, trạm y tế, đời sống người dân ngày càng khởi sắc”, ông Y Tuân Ksơr chia sẻ.

Ở vùng cực Nam Tây Nguyên, đồng bào M’Nông ở xã An toàn khu Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cũng dành cho Bác Hồ tình cảm sâu nặng. Trong ký ức của các cán bộ, lão thành cách mạng nơi đây, theo Đảng, theo Bác Hồ, bà con đã tìm thấy con đường giành lại độc lập, tự do và cuộc sống ấm no cho bon làng. Già làng Điểu Đi, bon Bu Păng 2, xã Quảng Trực cho biết, trong những năm chiến tranh ác liệt, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn đoàn kết một lòng, nuôi giấu cán bộ, bảo vệ cách mạng. Hôm nay, giữa những đổi thay của vùng căn cứ năm xưa, tình cảm son sắt với Bác vẫn được bà con gìn giữ, truyền lại cho con cháu mai sau.

“Theo Đảng, theo Bác Hồ, ngày trước bà con cùng nhau đấu tranh giữ đất, giữ làng. Bây giờ hòa bình rồi thì tập trung làm ăn, xây dựng quê hương. Cuộc sống hôm nay đổi thay nhiều lắm”, Già làng Điểu Đi nói.

Bia đá khắc bức thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 trong khuôn viên Quảng trường Đại đoàn kết, tỉnh Gia Lai. Bức thư cũng được in sao để bà con ở các buôn làng treo trang trọng ở nhà rông, nhà cộng đồng và nhiều gia đình.

Với bà Linh Nga Niê K’đăm, con gái bác sĩ Y Ngông Niê K’đăm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ký ức về Bác Hồ không phải những điều lớn lao mà là sự ân cần từ những điều rất nhỏ. Trong thời gian học tại Trường Cán bộ dân tộc miền núi Trung ương ở miền Bắc, bà nhiều lần được gặp Bác Hồ.

Bà nhớ mãi hình ảnh Bác lên ký túc xá thăm học sinh dân tộc thiểu số, dặn các cô bảo mẫu giặt chiếu cho các cháu khỏi ngứa ghẻ; xuống bếp nhắc các cô cấp dưỡng đừng để cơm cháy nhiều kẻo các cháu không đủ ăn: “Bác hỏi các cháu ăn có no không, có tập thể dục không. Bác dặn phải ăn no để học giỏi, tập thể dục để khỏe, sau này về làm cán bộ tốt cho Tây Nguyên”.

Chính từ tình thương yêu và sự gần gũi ấy, tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ đã trở thành nền tảng tinh thần bền vững, gắn kết các dân tộc Tây Nguyên, trở thành sức mạnh để Tây Nguyên vượt qua khó khăn sau ngày đất nước thống nhất.

Tháng 5, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bồi hồi nhớ Bác Hồ kính yêu.

Theo ông Ksor Phước, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, sau năm 1975, nhiều buôn làng Tây Nguyên còn du canh, du cư, đời sống khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, diện mạo Tây Nguyên đã đổi thay mạnh mẽ.

“Đồng bào Jarai, Ba Na, từ một cộng đồng rất lạc hậu đã làm được 8-10 tấn lúa/ha, quá vĩ đại. Đồng bào dân tộc thiểu số mình ấy, một số nhà đã có xe ô tô riêng. Thành tựu của Đảng và Nhà nước là đây”, ông Ksor Phước cho biết.

Tây Nguyên không chỉ là “mái nhà Đông Dương”, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, mà còn là không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của các dân tộc anh em. Những định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua luôn cho thấy tầm nhìn xuyên suốt: phát triển Tây Nguyên bền vững phải dựa trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân như lời Bác Hồ căn dặn.

Trong các chuyến thăm và làm việc tại Tây Nguyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu lấy người dân làm trung tâm, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc, phát huy giá trị văn hóa để tạo động lực phát triển và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân: “Mọi mục tiêu tăng trưởng, mọi dự án đầu tư phải được đánh giá bằng mức độ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, sự an toàn của người dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ nước, giữ không gian sinh tồn lâu dài của cộng đồng. Cùng với đó, phải coi trọng giữ gìn, phát huy văn hóa Tây Nguyên và văn hóa biển là tài sản vô giá, là nguồn lực nội sinh của phát triển, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.

Tháng Năm lại về trên đại ngàn. Trong những ngôi nhà rông, trong tiếng cồng chiêng vang giữa buôn làng, lời Bác Hồ dạy về đại đoàn kết vẫn được các già làng nhắc lại cho con cháu. Và cũng từ sự gắn bó ấy, Tây Nguyên hôm nay đang đổi thay từng ngày, no ấm hơn, yên bình hơn, bền chặt hơn trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.