中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành công công tác bầu cử, Khánh Hòa sớm tổ chức họp HĐND các cấp

Chủ Nhật, 19:37, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối nay (15/3), Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, đến 17h tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99%, 47/65 xã, phường đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Công tác bầu cử tại Khánh Hòa đã có 17 xã, phường, đặc khu hoàn thành từ trước 15h, gồm nhiều địa phương ven biển, miền núi: xã Cà Ná, xã Phước Hà, xã Thuận Nam, xã Thuận Bắc, xã Bác Ái, xã Bác Ái Tây, đặc khu Trường Sa, xã Tây Khánh Sơn, xã Đông Khánh Sơn, xã Khánh Sơn, xã Trung Khánh Vĩnh, xã Bắc Khánh Vĩnh, xã Diên Lâm…

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện bầu cử

Tại khu vực biển đảo, các đơn vị bầu cử ở Vùng 4 Hải quân và đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cũng đã hoàn thành công tác bầu cử.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử và sự chủ động của cử tri. Điều này đã tạo nên thành công nhiều mặt của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao; không để xảy ra sai sót hay tình huống phát sinh.

Người cao tuổi ở Tổ dân phố Phước Tín 2, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các tổ kiểm phiếu thực hiện nghiêm quy trình kiểm phiếu, tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Các cơ quan chuyên môn liên quan hoàn thành thủ tục để kịp thời báo cáo kết quả bầu cử của địa phương cho Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố kết quả theo đúng thời gian quy định.

“Ngay sau kỳ bầu cử này, HĐND các cấp chủ động kỳ họp đầu tiên, kiện toàn chức danh theo quy định; vì có nhiều chức danh các cấp phải đợi kết quả bầu cử. Từ đó liên thông công tác cán bộ, đánh giá kết quả công tác quý”, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết.

Khánh Hòa chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn bầu cử

VOV.VN - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, xuất hiện mưa kéo dài ở một số khu vực, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm bảo đảm an toàn cho cử tri và cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa bầu cử HĐND cử tri
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tình nguyện viên góp phần làm nên thành công ngày bầu cử

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử, các lực lượng tình nguyện  có mặt tại các điểm bầu cử đã trở thành “cánh tay nối dài”, góp phần tạo nên thành công của ngày bầu cử.

Toàn cảnh ngày bầu cử 15/3: Những hình ảnh xúc động từ khắp mọi miền

VOV.VN - Hôm nay 15/3, không khí ngày hội toàn dân diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước, với nhiều hình ảnh đẹp và giàu cảm xúc. Từ cử tri ở vùng cao, hải đảo, biên giới, đến những cử tri cao tuổi… tất cả tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Hơn 200 kỷ vật bầu cử vô giá của người cựu chiến binh tại TP.HCM

VOV.VN - Sau khi bỏ phiếu tại khu vực số 11 (phường Bến Cát, TP.HCM) trước đây thuộc địa bàn thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình (68 tuổi) cẩn thận cất tấm thẻ cử tri vào bộ sưu tập hơn 200 kỷ vật bầu cử.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội