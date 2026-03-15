Thành công công tác bầu cử, Khánh Hòa sớm tổ chức họp HĐND các cấp

Công tác bầu cử tại Khánh Hòa đã có 17 xã, phường, đặc khu hoàn thành từ trước 15h, gồm nhiều địa phương ven biển, miền núi: xã Cà Ná, xã Phước Hà, xã Thuận Nam, xã Thuận Bắc, xã Bác Ái, xã Bác Ái Tây, đặc khu Trường Sa, xã Tây Khánh Sơn, xã Đông Khánh Sơn, xã Khánh Sơn, xã Trung Khánh Vĩnh, xã Bắc Khánh Vĩnh, xã Diên Lâm…

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện bầu cử

Tại khu vực biển đảo, các đơn vị bầu cử ở Vùng 4 Hải quân và đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cũng đã hoàn thành công tác bầu cử.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử và sự chủ động của cử tri. Điều này đã tạo nên thành công nhiều mặt của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao; không để xảy ra sai sót hay tình huống phát sinh.

Người cao tuổi ở Tổ dân phố Phước Tín 2, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các tổ kiểm phiếu thực hiện nghiêm quy trình kiểm phiếu, tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Các cơ quan chuyên môn liên quan hoàn thành thủ tục để kịp thời báo cáo kết quả bầu cử của địa phương cho Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố kết quả theo đúng thời gian quy định.

“Ngay sau kỳ bầu cử này, HĐND các cấp chủ động kỳ họp đầu tiên, kiện toàn chức danh theo quy định; vì có nhiều chức danh các cấp phải đợi kết quả bầu cử. Từ đó liên thông công tác cán bộ, đánh giá kết quả công tác quý”, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết.