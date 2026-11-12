Thanh Hóa: Sẽ tuyên dương 175 Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027

Sáng 12/11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh năm 2027.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 29/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1/2027, với 175 bí thư cấp ủy xuất sắc được lựa chọn từ cơ sở theo những nguyên tắc, tiêu chí cụ thể.

Đây là những cán bộ có đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tôn vinh các điển hình tiêu biểu không chỉ ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả, tinh thần trách nhiệm và ý thức đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, căn cứ nhiệm vụ được phân công, đại diện các ban, sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận, rà soát những công việc cần triển khai trước, trong và sau lễ tuyên dương; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm bảo đảm các điều kiện tổ chức sự kiện chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

Về công tác lựa chọn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện đúng đối tượng, tiêu chí; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định danh sách chính thức 175 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ tuyên dương; thống nhất đầu mối cung cấp, kiểm chứng thông tin. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai những phần việc được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ông Lê Xuân Thu Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các phần việc. Công tác chuẩn bị phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hướng tới một lễ tuyên dương trang trọng, thiết thực, tạo dấu ấn và có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Lễ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027 là hoạt động chính trị thiết thực chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là dịp tôn vinh những cá nhân điển hình, lan tỏa hình ảnh người bí thư cấp ủy cơ sở bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân, đổi mới, sáng tạo; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị.