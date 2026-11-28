Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Ngày 28/11, tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại hội thảo

Dự Hội thảo có Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS, TS Đoàn Minh Huấn; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, xã, phường trong tỉnh; các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo đã tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề trọng tâm là, nhận thức đầy đủ bước chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển; quy hoạch và kiến trúc cần tạo những kết nối nào để mở rộng không gian phát triển; làm thế nào để du lịch trở thành động lực tăng trưởng có sức lan tỏa và hoạt động quanh năm; cần tháo gỡ những điểm nghẽn nào để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng suất và phát triển thị trường;

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo đã bám sát thực tiễn Thanh Hóa, có tình huống, số liệu kiểm chứng và kiến nghị khả thi; tập trung trả lời ba câu hỏi: Vướng mắc ở đâu? Ai có trách nhiệm giải quyết? Cần làm gì và trong thời hạn nào?

Quang cảnh hội thảo

Tham luận tại hội thảo, PGS, TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, đã trả lời câu hỏi vướng mắc ở đâu. “Kiến nghị với Thanh Hóa chúng ta có thể chọn một vài thủ tục liên quan đến phát triển, ví dụ như hồ sơ đất đai, thẩm định quy hoạch, để chúng ta tập trung nghiên cứu, phân tích, từ cái điều kiện đảm bảo đến khả năng hành động, đến kết quả trực tiếp và cuối cùng nó là thay đổi với người dân, với doanh nghiệp, địa phương như thế nào. Để chúng ta tìm xem với khung phân tích của chúng tôi thì điểm nghẽn năng lực nó nằm ở điểm nào và trên cơ sở đó chúng ta xử lý một số vấn đề liên quan đến quá trình phát triển. Sau đấy thì chúng ta làm thử một vài điểm và cuối cùng thì chúng ta có thể nhân rộng”, PGS, TS Lê Văn Chiến cho biết.

Với việc đưa ra những luận cứ khoa học, PGS.TS. Bùi Văn Huyền - Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội Môi trường cho rằng, Thanh Hóa đủ yếu tố trở thành cực tăng trưởng. “Thanh Hóa xếp thứ 8 trong cái gọi là đo lường mức độ tập trung kinh tế của cực tăng trưởng. So sánh với các địa phương trong vùng thì Thanh Hóa nhất, tính cả trên GDP hiện hành, giá trị tăng thêm, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, trong xuất khẩu và thu ngân sách. Để muốn nói một điều là Thanh Hóa hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng”, PGS.TS. Bùi Văn Huyền thông tin.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đổi mới quản trị phải phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhất là sự khác biệt giữa miền núi, đồng bằng, đô thị và ven biển; đồng thời gắn phân cấp, phân quyền với nguồn lực, kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đổi mới quản trị phải phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp phải được đánh giá bằng chất lượng giải quyết công việc, năng lực phục vụ Nhân dân, mức độ thuận lợi cho doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp phải được đánh giá bằng chất lượng giải quyết công việc, năng lực phục vụ Nhân dân, mức độ thuận lợi cho doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

“Một là, đổi mới tổ chức gắn với quản trị theo yêu cầu kết quả; lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo; cán bộ, công chức ở cấp xã phải được bố trí theo vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ phải được đánh giá bằng kết quả công việc. Tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, mục tiêu là để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, để phục vụ cho người dân tốt hơn, để giải phóng sức sản xuất, để mở rộng không gian phát triển. Còn sắp xếp để tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy nó chỉ là cái bước đầu thôi. Mục tiêu rõ phải để phục vụ dân, bám sát mục tiêu như thế này để đổi mới một cách hiệu quả”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.