Thanh Hóa: Xây dựng vị trí việc làm thực chất, tạo nền tảng tinh gọn bộ máy

Quyết liệt rà soát, hoàn thiện hồ sơ vị trí việc làm trên toàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thanh Hóa đang tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ được triển khai đồng bộ theo 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Nhiều đơn vị làm việc tại cơ quan đến đêm.

Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao và thời gian thực hiện gấp, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian, kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình triển khai được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm phương châm “6 rõ”, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo kết quả tổng hợp đến 17h ngày 7/11/2026, toàn tỉnh có 1.758/1.759 đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 99,94%. Trong đó, khối HĐND hoàn thành 167/167 đơn vị; khối MTTQ đạt 169/169 đơn vị; khối UBND đạt 1.246/1.246 đơn vị. Khối Đảng đạt 176/177 đơn vị, tương ứng 99,44%.

Đối với việc nhập dữ liệu lên Cổng vị trí việc làm, đã có 1.742/1.759 đơn vị hoàn thành, đạt 99,03%; còn 17 đơn vị chưa hoàn thành.

Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ có phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban MTTQ tỉnh.

Gần 100% đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ Đến 17h ngày 7/11/2026, Thanh Hóa có 1.758/1.759 đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, đạt 99,94%. Trong đó, khối HĐND, MTTQ và UBND đều đạt 100%; khối Đảng đạt 99,44%. Tiến độ nhập dữ liệu lên Cổng vị trí việc làm đạt 99,03%, tương ứng 1.742/1.759 đơn vị đã hoàn thành.

Đến thăm, động viên cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong đêm 7/11, ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ. Ông nhấn mạnh, đây là công việc có khối lượng lớn, tính chuyên môn cao, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chặt chẽ, chính xác và phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị.

Theo ông Nguyễn Hồng Phong, kết quả thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn.

Ông đề nghị đội ngũ cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, cập nhật, đối chiếu số liệu biên chế, bảo đảm đầy đủ, chính xác và thống nhất; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thẩm định vị trí việc làm. Việc thực hiện phải bám sát kế hoạch, thời hạn được giao, nâng cao chất lượng tham mưu và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để có giải pháp xử lý.

Không lấy số người hiện có làm căn cứ xác định nhu cầu

Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, Thanh Hóa chú trọng chuẩn hóa quy trình kê khai, xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, thống nhất cách hiểu và cách thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm dữ liệu có cơ sở kiểm chứng, phản ánh đúng nhu cầu nhân lực, tránh tình trạng xác định vị trí việc làm theo số lượng người hiện có.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, động viên cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trên cơ sở Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Quyết định số 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 và Công văn số 12176/BNV-CCVC ngày 23/10/2026 cùng các quy định liên quan, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã xây dựng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm gồm 90 câu hỏi - trả lời, kèm hình ảnh minh họa và hướng dẫn xử lý những tình huống, vướng mắc thường gặp.

Cẩm nang cụ thể hóa quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện; hướng dẫn kế thừa dữ liệu đã được kiểm chứng, hạn chế kê khai trùng lặp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, việc xác định vị trí việc làm được đặt trên ba yêu cầu xuyên suốt. Trước hết, phải xuất phát từ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và trách nhiệm, không hợp thức hóa số lượng người hiện có. Tiếp đó, kế thừa dữ liệu đã được kiểm chứng, chỉ kê khai những nội dung còn thiếu hoặc có thay đổi. Đồng thời, phải phân biệt dữ liệu đúng về mặt kỹ thuật với dữ liệu đã được xác nhận về nghiệp vụ, không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành biên chế.

Những nguyên tắc này được cụ thể hóa bằng hướng dẫn theo từng tình huống thực tế, có hình ảnh minh họa từng công đoạn và cảnh báo các lỗi thường gặp. Các cơ quan đầu mối chuẩn bị mã, danh mục nguồn dữ liệu; đơn vị trực tiếp kê khai tập trung xác nhận, bổ sung những nội dung cần thiết thay vì thực hiện lại từ đầu.

Cẩm nang cũng hướng dẫn kiểm tra dữ liệu ngay từ nguồn, bảo đảm sản lượng đúng kỳ; phân biệt phút lao động với thời hạn giải quyết công việc, không tính trùng hồ sơ hoặc giờ giảm. Những nội dung liên quan đến công chức, viên chức và lao động hợp đồng; người quy đổi, người cần bố trí và biên chế được giao cũng được làm rõ, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình kê khai.

Để bảo đảm tính chính xác, quy trình kiểm tra được thực hiện qua hai lớp. Phần mềm hỗ trợ đối chiếu dữ liệu kỹ thuật; bộ phận chuyên môn và người đứng đầu chịu trách nhiệm xác nhận kết quả nghiệp vụ. Qua đó, việc kiểm tra không chỉ dừng ở thao tác nhập liệu mà còn gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong xác nhận tính chính xác của thông tin.

Các mã, trang tính, công thức, cột nhập và hình ảnh minh họa được xây dựng theo phiên bản bộ biểu của Thanh Hóa. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện theo tệp chính thức do đầu mối phát hành. Địa phương khác có thể tham khảo phương pháp hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vướng mắc, nhưng không sao chép máy móc các quy tắc kỹ thuật riêng của tệp dữ liệu Thanh Hóa.

Ba nguyên tắc xây dựng vị trí việc làm thực chất Việc xác định vị trí việc làm tại Thanh Hóa tập trung vào ba nguyên tắc: lấy nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và trách nhiệm làm căn cứ, không hợp thức hóa số lượng người hiện có; kế thừa dữ liệu đã kiểm chứng, chỉ bổ sung nội dung thiếu hoặc thay đổi; phân biệt dữ liệu kỹ thuật với kết quả nghiệp vụ đã xác nhận, không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành biên chế.

Việc 1.758/1.759 đơn vị hoàn thành xác nhận hồ sơ vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 99,94%, là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn, mà quan trọng hơn là bảo đảm dữ liệu chính xác, phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc chuẩn hóa quy trình, kiểm chứng dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm, Thanh Hóa hướng tới xây dựng phương án vị trí việc làm xuất phát từ yêu cầu thực tế, không chạy theo số lượng nhân lực hiện có. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị.