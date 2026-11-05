Thành tích không bù trừ sai phạm: Chuẩn mực quản trị cán bộ thời kỳ mới

Gắn quyền hạn người đứng đầu với trách nhiệm giải trình

Định hình một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh là nhân tố quyết định vận mệnh phát triển của đất nước. Việc chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra nguyên tắc rất rõ ràng trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4: “Thành tích không bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính” và giá trị cán bộ phải đo bằng độ khó của nhiệm vụ cùng giá trị lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác cán bộ đã đặt trong cách tiếp cận tổng thể, từ yêu cầu, nhiệm vụ, phẩm chất của người cán bộ đến các nguyên tắc trong quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ.

Trước hết, đó là yêu cầu bảo đảm sự công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ. Những thành tích, đóng góp phải được ghi nhận, khen thưởng xứng đáng, ngược lại, những hạn chế, vi phạm phải được xem xét, xử lý nghiêm minh, không thể lấy thành tích để bù trừ cho sai phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính.

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây cũng phải trở thành nguyên tắc để mỗi cán bộ tự soi chiếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không ngừng rèn luyện phẩm chất, tận tụy, cống hiến, sẵn sàng nhận việc mới, việc khó. “Giá trị của người cán bộ không chỉ thể hiện ở những thành tích đã đạt được, mà còn ở bản lĩnh vượt qua khó khăn, kiên trì thực hiện nhiệm vụ, không thoái thác trách nhiệm trước những thử thách”, TS Đặng Vũ Cảnh Linh nhấn mạnh.

Theo TS Linh, tinh thần “Thành tích không bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính” hoàn toàn thống nhất với ba đột phá về công tác cán bộ được Trung ương xác định: đột phá trong đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; đột phá về tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; đột phá về thể chế và phương thức quản trị. Ba đột phá này là minh chứng cho tư duy quản trị cán bộ hiện đại, có tính hệ thống, khoa học và đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đúng người, đúng việc, tạo điều kiện phát huy năng lực với đánh giá hiệu quả công việc, đãi ngộ xứng đáng và kiểm soát, xử lý nghiêm minh những vi phạm.

Điểm cốt lõi của sự đổi mới là chuyển từ tư duy quản lý cán bộ nặng về quy trình, chức vụ, thâm niên sang quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên phẩm chất, năng lực và hiệu quả đóng góp thực chất, qua đó vừa phát huy được giá trị của mỗi cá nhân, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả bộ máy.

Quản trị hiện đại: Gắn quyền hạn người đứng đầu với trách nhiệm giải trình

Nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc gắn liền trách nhiệm của người đánh giá, giới thiệu cán bộ với quyết định của mình, đồng thời sẵn sàng thay thế người không đáp ứng yêu cầu. Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, đây là một đổi mới rất quan trọng trong tư duy và phương thức lãnh đạo, quản trị tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động khắc phục hạn chế, chỉ đạo sâu sát, đổi mới, sáng tạo trong triển khai các nhiệm.

“Có những thời gian dài, chúng ta thực hiện công việc dựa trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhưng ở không ít nơi, việc vận dụng nguyên tắc này còn nặng về bàn bạc, thảo luận mà thiếu quyết đoán trong hành động, dẫn đến quá trình ra quyết định kéo dài, tiến độ công việc chậm trễ. Đặc biệt, khi xảy ra sai sót, trách nhiệm cá nhân không được xác định rõ ràng, thậm chí có tình trạng dựa vào trách nhiệm tập thể để né tránh trách nhiệm của người đứng đầu”, TS Linh nêu rõ.

TS Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng, điểm đổi mới hiện nay là trên nền tảng bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhưng người đứng đầu được trao quyền chủ động, quyết định nhiều hơn và đồng thời phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn về những quyết định của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, từ tuyển dụng, đánh giá, phân công, sử dụng đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật.

Người đứng đầu là người nắm rõ nhất yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tổ chức bộ máy và năng lực của đội ngũ. Vì vậy, cần có đủ thẩm quyền để bố trí đúng người, đúng việc, phát huy sở trường của từng cán bộ, đồng thời chủ động đào tạo, bồi dưỡng những người còn hạn chế, điều chuyển, thay thế hoặc tuyển dụng nhân sự mới khi cần thiết, theo đúng quy định.

Như vậy, khi người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức thì họ cũng cần được trao quyền tương xứng trong quản lý, sử dụng con người để thực hiện những nhiệm vụ đó. Áp lực nằm ở trách nhiệm phải giải trình về quyết định và kết quả công việc, nhưng động lực được giải phóng chính từ quyền chủ động lựa chọn, sử dụng cán bộ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

“Điều này cũng đặt ra yêu cầu mới về hình mẫu người lãnh đạo hiện nay: phải có năng lực, bản lĩnh, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy hoặc lấy tập thể làm lý do để biện minh cho những hạn chế, sai sót thuộc trách nhiệm của mình”, TS Đặng Vũ Cảnh Linh nêu rõ.

Phân định rạch ròi: Bảo vệ người dám làm, xử lý nghiêm kẻ vụ lợi

Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng phân định rất rõ giữa hành vi cố ý làm trái, vụ lợi với hạn chế năng lực hoặc rủi ro khách quan khi đổi mới.

Kết quả công việc yếu kém, thất bại, gây thiệt hại cho tổ chức, Nhà nước và xã hội là điều không ai mong muốn. “Tuy nhiên, trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, không phải mọi thất bại hay sai sót đều có cùng nguyên nhân, tính chất và mức độ trách nhiệm. Vì vậy, điều quan trọng là phải phân định rõ trách nhiệm trên cơ sở xem xét động cơ, năng lực, điều kiện thực hiện, mức độ lỗi và hậu quả gây ra, để có cách đánh giá, xử lý công bằng , khách quan”, TS Đặng Vũ Cảnh Linh phân tích.

Ngay trong trường hợp hạn chế về năng lực hoặc rủi ro khách quan cũng cần phân biệt những tình huống khác nhau. Một cán bộ được giao nhiệm vụ khó, phải giải quyết những vấn đề phức tạp, nhiều điểm nghẽn về cơ chế, dù đã tận tâm, nỗ lực tìm giải pháp nhưng không đạt được kết quả mong muốn, cần được xem xét khác với trường hợp cán bộ yếu kém về năng lực nhưng lại bảo thủ, chủ quan, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Còn đối với những hành vi cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí thì phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để tháo gỡ những điểm nghên, rào cản trong thực tiễn. Đây là chủ trương rất cần thiết, nhưng trao quyền và bảo vệ cán bộ đổi mới không đồng nghĩa với việc cho phép tùy tiện vượt qua những nguyên tắc quản lý, gây thiệt hại cho tài sản công, lợi ích chung rồi không phải chịu trách nhiệm.

Vì vậy, theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, chìa khóa để vừa bảo vệ hiệu quả những cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung, vừa sàng lọc được cán bộ, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế này để bao che sai phạm chính là kết hợp giữa trao quyền, khuyến khích sáng tạo với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Những quyết định đổi mới, nhất là các giải pháp chưa có tiền lệ hoặc có khả năng phát sinh rủi ro, cần được trao đổi, báo cáo, đánh giá và giám sát thường xuyên bởi tổ chức, tập thể và Nhân dân theo thẩm quyền, để kịp thời phát hiện, điều chỉnh, ngăn ngừa những hậu quả không mong muốn.

“Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không phải là miễn trừ trách nhiệm, mà là bảo đảm mọi cán bộ được đánh giá công bằng, đúng bản chất hành vi, đồng thời tạo điều kiện để những người thực sự tận tâm, có trách nhiệm và dám đổi mới vì lợi ích chung yên tâm cống hiến”, TS Đặng Vũ Cảnh Linh khẳng định.