Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là công tác lập pháp với 38 luật, 5 nghị quyết có tính chất pháp luật được thông qua.

Những quyết sách tại Kỳ họp này không chỉ kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” trước mắt mà còn xác lập mục tiêu, nguồn lực chủ yếu cho năm 2027 và cả giai đoạn 2026 - 2030. Với tinh thần đổi mới, khoa học, sự đồng hành chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ đã tạo nên một kỳ họp thực chất, hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Diễn ra trong 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ trách nhiệm cao, Quốc hội “bắt được đúng mạch”, không chần chừ, do dự để khẩn trương khắc phục những “điểm nghẽn” làm chậm sự phát triển đất nước. Thảo luận ở tổ; tại Hội trường, hay bên hành lang Quốc hội... các ĐBQH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp ý kiến tâm huyết nhằm kịp thời “hiến kế” quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả vấn đề thực tiễn đặt ra. Cách làm luật tại Kỳ họp này đã đổi mới theo hướng khoa học: sửa đổi, thảo luận và giải trình theo từng nhóm vấn đề có sự gắn kết, đồng bộ. Giữa hai đợt họp, các Ủy ban của Quốc hội đã làm việc ngày đêm để hoàn thiện tối đa chất lượng các dự án luật.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ảnh: Quốc hội

“Cả đợt 1 và đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các hoạt động của Quốc hội rất hiệu quả. Chúng tôi thấy tinh thần làm việc của Quốc hội và Chính phủ ngày càng đi vào thực chất, thể hiện định hướng quan trọng là Quốc hội kiến tạo những không gian phát triển để các quyết sách của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống nhanh nhất và hiệu quả nhất”, theo đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, đoàn Đồng Tháp.

Đáng chú ý ở Kỳ họp này là các phiên thảo luận sôi nổi về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách. Phát biểu và tranh luận của đại biểu đã tìm ra căn nguyên để gỡ điểm nghẽn thể chế, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Nhìn nhận những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, theo các đại biểu, kịch bản điều hành năm 2027 cần tính đến độ trễ của các cú sốc năm 2026, nhất là khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao, lạm phát “dồn nén” khi các biện pháp hỗ trợ thuế, phí được điều chỉnh. Đặc biệt phải kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, là điều kiện tiên quyết của tăng trưởng.

Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 được Quốc hội thông qua đầu tiên tại kỳ họp. Nghị quyết yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên với chỉ tiêu rất cụ thể như: GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng được đặt mục tiêu 12,2%. Đáng chú ý, mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 được giao cụ thể cho từng tỉnh, thành phố. 30/34 địa phương được đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cao nhất Hải Phòng 13%, tiếp đó là Quảng Ninh 12%, Hà Nội 11%...Việc lượng hóa mục tiêu tăng trưởng đến từng địa phương cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm và kết quả.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN và Môi trường cho rằng chỉ tiêu kinh tế - xã hội để đạt mục tiêu hai con số đã được Quốc hội thông qua là một áp lực rất lớn, không những chỉ cho các bộ, ngành mà cho các địa phương.

"Mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội và đặc biệt là mục tiêu cuối cùng là đảm bảo cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đặc biệt là tạo sinh kế cho người dân thì Kỳ họp này cũng đặt ra rất nhiều mục tiêu cao và trên một nền tảng được đánh giá một cách kỹ lưỡng. Các hành lang pháp lý và các điều kiện cần thiết đã được cơ bản hoàn thiện. Tôi cho rằng cách thiết kế hiện nay chủ yếu nằm tập trung ở công tác tổ chức triển khai thực hiện", đại biểu Sơn nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN và Môi trường

38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất của công tác lập pháp. Đáng chú ý, Quốc hội thông qua Luật đất đai (sửa đổi) với thay đổi quan trọng về tài chính đất đai, giá đất. Giá đất sẽ do Nhà nước quyết định, việc định giá phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ; đúng trình tự và thủ tục định giá; dựa trên dữ liệu đất đai và dữ liệu chuyên ngành liên quan; bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; bảo đảm khách quan, trung thực. Từ 1/1/2028, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do HĐND cấp tỉnh quyết định. Bảng giá và hệ số K sẽ được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tăng hoặc giảm do yêu cầu quản lý Nhà nước hoặc khi có thay đổi về hạ tầng, quy hoạch...Khái niệm về “đất bỏ hoang” cũng lần đầu được định nghĩa trong luật.

“Trong Luật Đất đai đã có nhiều điều mà cử tri quan tâm đã được sửa đổi kỳ này. Tuy nhiên, vướng mắc về luật thì không chỉ ở trong luật, mà còn phải được tháo gỡ ở văn bản dưới luật. Quốc hội thì cũng đã nêu ý kiến của mình, Chính phủ cũng đã tiếp thu. Tôi hy vọng khi luật thông qua thì các nghị định cũng sẽ nhanh chóng được ban hành để tháo gỡ được vấn đề mà cử tri đang quan tâm, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước”, đại biểu Nguyễn Đình Xuân, đoàn Tây Ninh cho biết.

Điểm đáng chú ý có 31/38 Luật được thông qua tại Kỳ họp này theo quy trình 1 kỳ họp. Điều đó càng khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt và tăng trách nhiệm của Quốc hội trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hướng tới mục tiêu cao nhất là tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Quốc hội đã thể hiện sự linh hoạt, thận trọng khi điều chỉnh chương trình theo “độ chín” của từng hồ sơ: sẵn sàng bổ sung chính sách cấp thiết như xử lý nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp vào một Nghị quyết riêng để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Quốc hội cũng đồng thời lùi thời điểm thông qua Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh sang kỳ họp sau để tiếp tục hoàn thiện kỹ lưỡng. Lắng nghe ý kiến của ĐBQH và cử tri, Quốc hội thống nhất bỏ đề xuất về hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Về yếu tố trẻ dưới 18 tuổi được giữ nguyên theo luật hiện hành, tức là rút lại đề xuất mới đây. Đây là sự rất cầu thị của ban soạn thảo cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với trẻ em, việc giữ nguyên như luật hiện hành bản thân đã là một sự tiếp thu ý kiến của đại biểu và tôi hoàn toàn tán đồng với việc đó.”

Dấu ấn quan trọng khác trong công tác lập pháp là việc kịp thời thể chế các chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Các luật được thông qua đã phân định rạch ròi thẩm quyền giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã khi đủ điều kiện, năng lực thực hiện, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của địa phương.

Đại biểu Triệu Thế Hùng, đoàn Thanh Hóa phân tích: “Kỳ họp này rất thành công và đáp ứng yêu cầu thể chế hóa những quan điểm lớn của Đảng chỉ đạo, tạo căn cứ pháp lý quan trọng để vận hành việc tinh gọn bộ máy, tinh gọn cơ chế hành chính là chính quyền địa phương hai cấp. Tất đều rất rõ ràng: quyền gì thuộc về cơ quan Trung ương, quyền gì thuộc về tỉnh và quyền gì tỉnh có thể trao cho cấp xã thực hiện khi đủ điều kiện, năng lực để thực hiện”.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội quản lý từ ngày 1/1/2027 nhằm thống nhất đầu mối quản lý Vườn quốc gia Ba Vì. Bổ sung ngày Tổ quốc tri ân 27/7 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm lên 13. Quốc hội cũng thông qua chủ trương đầu tư ba tuyến cao tốc dài hơn 430 km, tổng vốn gần 162.400 tỷ đồng, kết nối các khu vực Tây Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI cũng đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ tướng Chính phủ đã đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi như: giải ngân vốn đầu tư công, liên thông dữ liệu số hay phát huy tiềm năng của các địa phương... Sự điều hành linh hoạt, chủ động của Chủ tịch Quốc hội trong việc lược bớt nội dung trùng lặp với phiên thảo luận kinh tế - xã hội đã giúp phiên chất vấn tập trung tối đa vào vấn đề nóng bỏng nhất.

Đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn TP Đà Nẵng nhận xét: “Qua hoạt động giám sát, chất vấn này đã cho thấy trước hết hoạt động giám sát của Quốc hội đi sâu vào thực tiễn, phản ánh thực tế đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, cũng thấy rằng Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật; đồng thời đồng hành một cách chặt chẽ với Quốc hội để nghiên cứu, trả lời sâu những vấn đề mà cử tri và nhân dân phản ánh đến trong mỗi kỳ họp Quốc hội.”.

Kỳ họp thứ 2 kết thúc cũng là lúc mở ra chặng đường hành động mới. Từ nghị trường trở về với cử tri, điều mà đại biểu Quốc hội trăn trở nhất chính là khâu tổ chức thực hiện. Khi hành lang pháp lý đã được khơi thông, hiệu quả của luật pháp phụ thuộc lớn vào tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn, sự đồng bộ về nhân lực, kinh phí cho cơ sở và trách nhiệm giám sát đến cùng của mỗi đại biểu để các công trình không bị đình trệ, thủ tục hành chính thực sự giảm bớt cho người dân, doanh nghiệp.

“Sau kỳ họp chính là năng lực tổ chức thực hiện. Một đạo luật được chuẩn bị công phu nhưng hiệu quả sẽ đến chậm nếu văn bản hướng dẫn ban hành muộn, thủ tục mỗi nơi hiểu khác nhau hoặc cấp xã được giao thêm nhiệm vụ trong khi nhân lực, dữ liệu và kinh phí chưa theo kịp thì đấy đều là những điểm nghẽn. Sau kỳ họp trở về tiếp xúc cử tri, trách nhiệm của đại biểu là giải thích rõ từng quyết sách liên quan thế nào đến đời sống người dân và theo đuổi kiến nghị đến cùng để có câu trả lời cụ thể”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn TP. Hải Phòng chia sẻ.

Thành công của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiếp tục khẳng định một Quốc hội đổi mới, hành động, luôn đặt lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước lên trên hết. Những quyết sách đồng bộ, sát thực tiễn và tinh thần đồng hành quyết liệt giữa Quốc hội và Chính phủ, cử tri cả nước hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một năm 2027 bứt phá, tạo đà vững chắc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.