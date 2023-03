Thêm một Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được khánh thành

Hôm nay (3/3), tại trung tâm tỉnh Kampong Speu (Campuchia) đã diễn ra Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Dự Lễ khánh thành có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia ông Nhem Valy, cùng với đại diện tỉnh Kampong Speu; Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo các lực lượng vũ trang, cơ quan đoàn thể, học sinh, sinh viên và người dân địa phương.

Ông Nhem Va Ly, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia cắt băng khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nhem Va Ly, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã nêu lại chặng đường đấu tranh gian khổ của quân và dân Campuchia, với sự giúp đỡ chí tình của quân tình nguyện Việt Nam, đã anh dũng chiến đấu, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại tự do và hòa bình lâu dài cho đất nước Campuchia.

Đông đảo người dân địa phương tham dự buổi lễ

Trước đông đảo tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ, ông Nhem Valy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã gửi những người con ưu tú sang giúp giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot với Chiến thắng lịch sử 7/1/1979.

Quang cảnh buổi lễ

Ông Nhem Valy cũng khẳng định: “Những người lính tình nguyện Việt Nam sẵn sàng hi sinh để cứu lấy những người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đây là sự hi sinh vô cùng to lớn mà không gì có thể so sánh được”.

Đây là công trình biểu tượng nhằm ghi nhớ công ơn những Anh hùng liệt sỹ của cả hai dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng.

Ông Nhem Va Ly, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng khẳng định, Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia là minh chứng vô cùng sâu sắc và là một phần quan trọng trong mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia. Đây là di tích lịch sử thể hiện sự hợp tác, đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước đã vượt qua mọi khó khăn trong quá trình giành độc lập, hòa bình cho mỗi nước, trong đó có việc lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cắt băng khánh thành

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng bày tỏ hi vọng rằng, Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Kampong Speu sẽ là nơi để thanh niên hai nước tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và quân đội hai nước. Qua đó hiểu hơn về giá trị của hòa bình nhằm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kampong Speu là Đài hữu nghị thứ 17 trong tổng số 25 Đài hữu nghị được triển khai trùng tu, tôn tạo và xây mới tại Campuchia. Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kampong Speu được xây dựng trên khuôn viên rộng 1.776 m2, sẽ là địa điểm tham quan, sinh hoạt văn hoá và cũng là nơi để các thế hệ thanh thiếu niên tìm hiểu về giá trị của hòa bình, tự do, về tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của thế hệ cha anh cũng như thế hệ kế tiếp của hai nước Việt Nam - Campuchia./.