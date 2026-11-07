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Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKS Quân sự TW

Thứ Bảy, 09:21, 07/11/2026
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VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong (Kiểm sát viên VKSND tối cao, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương) vừa được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự (VKSQS) Trung ương, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Ngày 6/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao dự, chủ trì buổi lễ và trao các quyết định bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong và Đại tá Nguyễn Quang Chung.

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Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong. (Ảnh: Phú Nguyên)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao đã trao các quyết định bổ nhiệm đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong và Đại tá Nguyễn Quang Chung.

Theo Quyết định số 1877/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong (Kiểm sát viên VKSND tối cao, Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương) được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự (VKSQS) Trung ương, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đại tá Nguyễn Quang Chung, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án hình sự VKSQS Trung ương được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSQS Trung ương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2/11/2026.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đồng chí Nguyễn Quang Chung cùng tập thể VKSQS Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, VKSQS Trung ương là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống VKSND và Quân đội nhân dân Việt Nam.

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Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phú Nguyên)

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao, VKSQS Trung ương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực trong công tác kiểm sát, cải cách tư pháp và xây dựng hệ thống VKSQS ngày càng vững mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Tiến, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND tối cao đã kịp thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo VKSND tối cao và VKSQS Trung ương.

Việc bổ nhiệm các đồng chí không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân mà còn thể hiện sự tin tưởng, giao phó trọng trách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo VKSND tối cao. Đây cũng là yêu cầu, đòi hỏi rất cao đối với các đồng chí trên cương vị công tác mới, trước những nhiệm vụ ngày càng nặng nề của ngành Kiểm sát và yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới.

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Trọng Phú/VOV.VN
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