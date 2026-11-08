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Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Chủ Nhật, 08:42, 08/11/2026
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Tại Nghị quyết số 351/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31/10/2026.

Ngày 06/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 351/NQ-CP về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới  đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

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Xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân).

Cụ thể, tại Nghị quyết số 351/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31/10/2026.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Đề án, các dự thảo Nghị quyết và các vấn đề đề xuất, báo cáo; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (06/11/2026)./.

PV/VOV.VN
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