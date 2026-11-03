English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an TP Hà Nội

Thứ Ba, 16:16, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 3/11 tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

thong qua du thao bao cao ket qua giam sat doi voi Dang uy cong an tp ha noi hinh anh 1
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an TP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát được chuẩn bị công phu, với hệ thống nội dung, tài liệu và số liệu tương đối đầy đủ. Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII của Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận nhiều mặt công tác của Công an TP Hà Nội có chuyển biến tích cực, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể; trong đó, nổi bật là việc chủ động ban hành 25 nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt của thành phố. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả quan trọng; trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành 10/10 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia, cơ bản hoàn thành 9/9 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm triển khai, có nhiều chuyển biến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Đảng ủy Công an TP nghiêm túc nhìn nhận, tập trung khắc phục, nhất là những vấn đề liên quan đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị.

Đồng chí nhấn mạnh cần gắn công tác chuyên môn với công tác xây dựng Đảng; việc quán triệt nghị quyết phải chú trọng làm rõ những điểm mới, tư duy mới, qua đó nâng cao nhận thức và hiệu quả tổ chức thực hiện trong từng cấp ủy, chi bộ.

Phương châm 6 "rõ" của Công an TP Hà Nội

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng ủy Công an TP Hà Nội tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và hướng dẫn thực hiện. Công tác này cần được triển khai ngay từ cơ sở, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị Đảng ủy Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát, rà soát, bổ sung các nội dung, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các nội dung phục vụ việc ban hành thông báo kết luận giám sát theo đúng quy trình, quy định. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả được ghi nhận cần tiếp tục phát huy, nhân rộng trong toàn lực lượng.

thong qua du thao bao cao ket qua giam sat doi voi Dang uy cong an tp ha noi hinh anh 2
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và Đoàn kiểm tra, giám sát số 01.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần làm việc khoa học, trách nhiệm, chuyên nghiệp, đúng quy trình của Đoàn; việc lựa chọn các nội dung trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội trong quá trình kiểm tra, giám sát, vừa bảo đảm yêu cầu công tác, vừa không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Những ý kiến hướng dẫn, gợi mở của Đoàn là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Công an TP Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, trên cơ sở kết luận chính thức, Công an TP Hà Nội sẽ xây dựng phương án và kế hoạch khắc phục cụ thể theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; phân công trách nhiệm cụ thể đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và người đứng đầu các đơn vị, bảo đảm từng nội dung hạn chế đều có biện pháp, lộ trình và kết quả khắc phục rõ ràng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cơ quan chức năng để Công an TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

tu-hinh-2.jpg

Bộ trưởng Lương Tam Quang: Cân nhắc bỏ án tử hình có thể giúp bóc tận gốc đường dây ma túy

VOV.VN - Sáng 27/10, giải trình trước Quốc hội về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy có thể tạo điều kiện thuận lợi để đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các đường dây tội phạm

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang ở Đông Anh, Hà Nội
Bộ Công an khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang ở Đông Anh, Hà Nội

VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Đông Anh, TP Hà Nội vừa được khởi công mang ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện.

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang ở Đông Anh, Hà Nội

Bộ Công an khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang ở Đông Anh, Hà Nội

VOV.VN - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Đông Anh, TP Hà Nội vừa được khởi công mang ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện.

Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói
Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói

VOV.VN - Chiều 16/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức "Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói lần thứ I - năm 2026".

Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói

Bộ Công an phối hợp với TW Hội Nông dân tổ chức diễn đàn lắng nghe nông dân nói

VOV.VN - Chiều 16/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức "Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói lần thứ I - năm 2026".

Cán bộ an ninh mạng diễn tập phòng thủ, điều tra tấn công mạng
Cán bộ an ninh mạng diễn tập phòng thủ, điều tra tấn công mạng

VOV.VN - 90 cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên từ các đơn vị trên cả nước tham gia diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026, với kịch bản tấn công hệ thống của một tổ chức tài chính.

Cán bộ an ninh mạng diễn tập phòng thủ, điều tra tấn công mạng

Cán bộ an ninh mạng diễn tập phòng thủ, điều tra tấn công mạng

VOV.VN - 90 cán bộ, chiến sĩ và chuyên viên từ các đơn vị trên cả nước tham gia diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026, với kịch bản tấn công hệ thống của một tổ chức tài chính.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội