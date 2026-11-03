Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Đảng ủy Công an TP Hà Nội

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an TP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát được chuẩn bị công phu, với hệ thống nội dung, tài liệu và số liệu tương đối đầy đủ. Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII của Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận nhiều mặt công tác của Công an TP Hà Nội có chuyển biến tích cực, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể; trong đó, nổi bật là việc chủ động ban hành 25 nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt của thành phố. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả quan trọng; trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành 10/10 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia, cơ bản hoàn thành 9/9 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm triển khai, có nhiều chuyển biến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Đảng ủy Công an TP nghiêm túc nhìn nhận, tập trung khắc phục, nhất là những vấn đề liên quan đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị.

Đồng chí nhấn mạnh cần gắn công tác chuyên môn với công tác xây dựng Đảng; việc quán triệt nghị quyết phải chú trọng làm rõ những điểm mới, tư duy mới, qua đó nâng cao nhận thức và hiệu quả tổ chức thực hiện trong từng cấp ủy, chi bộ.

Phương châm 6 "rõ" của Công an TP Hà Nội

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Đảng ủy Công an TP Hà Nội tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và hướng dẫn thực hiện. Công tác này cần được triển khai ngay từ cơ sở, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và người đứng đầu; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị Đảng ủy Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát, rà soát, bổ sung các nội dung, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các nội dung phục vụ việc ban hành thông báo kết luận giám sát theo đúng quy trình, quy định. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả được ghi nhận cần tiếp tục phát huy, nhân rộng trong toàn lực lượng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và Đoàn kiểm tra, giám sát số 01.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần làm việc khoa học, trách nhiệm, chuyên nghiệp, đúng quy trình của Đoàn; việc lựa chọn các nội dung trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Nội trong quá trình kiểm tra, giám sát, vừa bảo đảm yêu cầu công tác, vừa không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Những ý kiến hướng dẫn, gợi mở của Đoàn là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Công an TP Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, trên cơ sở kết luận chính thức, Công an TP Hà Nội sẽ xây dựng phương án và kế hoạch khắc phục cụ thể theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; phân công trách nhiệm cụ thể đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và người đứng đầu các đơn vị, bảo đảm từng nội dung hạn chế đều có biện pháp, lộ trình và kết quả khắc phục rõ ràng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cơ quan chức năng để Công an TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.