Thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, thuyết phục hơn

Sáng 17/7, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy TP.HCM tổ chức Tọa đàm khoa học "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và Dân vận trong bối cảnh mới".

Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền trên các nền tảng số

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại TP.HCM cũng như các tỉnh, thành khu vực phía Nam, công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết

Cụ thể đã chủ động ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; bước đầu đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền trên các nền tảng số; phong trào “Dân vận khéo” đi vào thực chất, giải quyết hiệu quả các điểm nóng giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng…với nhiều mô hình thành công như “Buổi sáng với Nhân dân”, “Chính quyền thân thiện”, “Ngày thứ Sáu không hẹn” tại Thành phố Đồng Nai đã nâng cao rõ rệt chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, bà cũng chỉ ra một số hạn chế, thách thức trong công tác tuyên giáo và dân vận như năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở chưa theo kịp yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ; hạ tầng dữ liệu và công cụ quản trị số còn phân tán, thiếu liên thông. Đặc biệt, thách thức từ việc các thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chống phá tinh vi.

Từ đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn tọa đàm trao đổi, làm rõ, đánh giá thực tiễn công tác tuyên giáo, dân vận sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu mới; hoàn thiện cơ chế phối hợp; chia sẻ các mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Quang cảnh tọa đàm

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và Dân vận trong tình hình mới là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài.

"Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo không làm thay đổi mục tiêu chính của công tác tư tưởng và dân vận, mà chỉ thay đổi cách thức để thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn, thuyết phục hơn, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Tạo dòng chảy thông tin tích cực đủ mạnh

Nhiều tham luận tại tọa đàm đã làm rõ, nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh văn hóa; nhận diện đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra trên không gian mạng; công tác tuyên giáo và dân vận vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc; chuyển từ vận động nhân dân một chiều sang lắng nghe, đồng hành và phục vụ…

Đặc biệt, thông tin giả lan tràn và ngày càng giống thật, lan truyền rất nhanh. Do đó, việc đấu tranh trên không gian mạng không chỉ là phản bác cái sai mà chủ động xây dựng cái đúng, không chỉ xử lý thông tin tiêu cực mà tạo ra dòng chảy thông tin tích cực đủ mạnh; không tuyên truyền một chiều mà phải đối thoại, tương tác và đồng hành…

Bà Phùng Thị Diệu Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, với vai trò là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức hàng đầu cả nước, Đại học Quốc gia TP.HCM tập trung 106.000 sinh viên, trong đó hơn 85% sử dụng mạng xã hội với thời lượng trung bình từ 4 – 6 giờ mỗi ngày.

Bà Phùng Thị Diệu Hương, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM

Do đó, Đại học quốc gia xác định việc định hướng, giáo dục, lan tỏa giá trị tích cực đến đội ngũ sinh viên này không thể dựa vào các phương thức truyền thống mà phải hiện diện chủ động, hấp dẫn và có chiến lược trên các nền tảng mà sinh viên sử dụng hằng ngày.

Bà Phùng Thị Diệu Hương cho biết, Đảng ủy Đại học quốc gia TP.HCM đã phối hợp với Công an TP tập huấn các kỹ năng số cho sinh viên; chuyển từ xử lý thông tin xấu độc thành quản trị theo hệ thống. Cụ thể là ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, dư luận trên mạng xã hội của sinh viên. Từ đó, Đại học quốc gia TP.HCM xây dựng các giải pháp đặc thù.

"Từ câu chuyện xử lý bằng công cụ như vậy chúng tôi sẽ có các số liệu và thông tin cụ thể, từ đó xây dựng các dự báo, chỉ báo và các giải pháp đặc thù cho các đối tượng cụ thể khác nhau", bà Phùng Thị Diệu Hương cho biết.

Kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được đúc kết, công tác tuyên giáo và dân vận thời gian tới cần tập trung vào các định hướng lớn.

Đó là nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; tham gia từ sớm trong quá trình xây dựng, truyền thông và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng; đổi mới phương thức hoạt động trên nền tảng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số, tư duy đổi mới và trình độ tham mưu chiến lược. Đồng thời tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn khu vực miền Nam để bổ sung cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện lý luận và phương thức công tác của toàn ngành.

Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận

Ông Nguyễn Quang Đức khẳng định, đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên số. Toàn ngành phải bứt phá mạnh mẽ về tư duy và phương thức tham mưu; thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

"Vấn đề cốt lõi là phải chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lược; làm chủ công nghệ, dữ liệu và đồng hành chặt chẽ trong tổ chức thực hiện chủ trương. Mục tiêu tối thượng là củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân, kiến tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, các cơ quan, địa phương khẩn trương chắt lọc, vận dụng linh hoạt các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; tiếp tục tổng kết các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và hoàn thiện nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên giáo, dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.