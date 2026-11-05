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Thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thứ Năm, 09:03, 05/11/2026
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VOV.VN - Trải qua 45 năm thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981- 7/11/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng tới chư vị tôn đức giáo phẩm và toàn thể đồng bào Phật giáo ở trong và ngoài nước. 

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Nội dung bức thư viết: Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981- 07/11/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới chư vị tôn đức giáo phẩm và toàn thể đồng bào Phật giáo ở trong và ngoài nước lời chào thân ái, đoàn kết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Xuyên suốt lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, gắn việc tu hành với trách nhiệm cộng đồng và đất nước.

Ngày 7/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức Giáo hội, các tổ chức Hội và các hệ phái Phật giáo trong cả nước, đánh dấu sự đoàn kết, hòa hợp và mở ra một thời kỳ phát triển mới của Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung Giáo hội và trong lòng dân tộc.

Trải qua 45 năm thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hướng dẫn tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những dấu ấn và đóng góp của Giáo hội trong chặng đường 45 năm qua được thể hiện sinh động trên nhiều lĩnh vực. Giáo hội đã bốn lần đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, góp phần khẳng định vai trò, uy tín của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, nhân ái và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Trong đại dịch COVID-19, với tinh thần từ bi, nhập thế và trách nhiệm với cộng đồng, nhiều cơ sở Phật giáo, chư tôn đức, tăng ni, phật tử đã tích cực đóng góp nguồn lực, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn.

Những hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được triển khai thiết thực, lan tỏa tinh thần từ bi, cứu khổ, vị tha của đạo Phật và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử ở trong nước và ở nước ngoài trong suốt 45 năm xây dựng, phát triển, găn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tôi tin tưởng và mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp 45 năm qua; củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng Giáo hội vững mạnh, trang nghiêm; lấy giới luật và đạo hạnh làm nền tảng, chú trọng giáo dục, đào tạo, hoằng pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ tăng ni, quan tâm bồi dưỡng thế hệ kế thừa.

Giáo hội tiếp tục phát huy sâu sắc hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; khuyến khích tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, chủ động thích ứng với chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ phù hợp trong quản lý, hoằng pháp và hoạt động Phật sự; mở rộng giao lưu, đối ngoại nhân dân, tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng đã được vun đắp, phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần nhập thế, Giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống của một tôn giáo “hộ quốc, an dân”.

Chào thân ái và đoàn kết!

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Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X: Đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số

VOV.VN - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại TP.HCM. Với phương châm “Kỷ cương, Đổi mới, Hiệu lực, Hiệu quả”, Đại hội đặt mục tiêu kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội.

PV/VOV.VN
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