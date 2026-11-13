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Thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển dự án cảng biển và công nghiệp tàu thủy

Thứ Sáu, 20:15, 13/11/2026
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VOV.VN - Chiều nay (13/11), Quốc hội thảo luận tại tổ về Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật về thuế

Góp ý về dự thảo luật, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương (Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai), Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết ban hành Bộ luật.

Theo đại biểu Lê Nữ Thùy Dương, dự thảo Bộ luật quy định trường hợp có quy định khác nhau về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thì áp dụng Bộ luật này. Trong khi đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định trường hợp luật khác có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh thì thực hiện theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ Luật Thủ đô và các nghị quyết đặc thù của Quốc hội).

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Đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương (Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai), Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính phát biểu.

“Việc cả hai luật cùng đặt ra quy định ưu tiên áp dụng dẫn tới khả năng xung đột pháp luật và có thể gây lúng túng trong việc áp dụng”, đại biểu Thùy Dương phân tích. Do đó, đại biểu đề nghị rà soát quy định ưu tiên áp dụng về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong mối quan hệ với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời bổ sung nội dung sửa đổi tương ứng của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để bảo đảm tính thống nhất.

Gắn ưu đãi chuyển đổi xanh với tiêu chí rõ ràng

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương cho biết, Nghị quyết số 20-NQ/TW yêu cầu hoàn thiện hệ thống cảng biển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; đầu tư hạ tầng điện ven biển, tiếp nhận nhiên liệu sạch đồng thời dự thảo Bộ luật đã xác định danh mục dự án, nhiệm vụ chuyển đổi xanh và gắn với nhiều ưu đãi về đất đai, thuế, phí.

Theo đại biểu, để định hướng này được triển khai thống nhất, các ưu đãi về chuyển đổi xanh cần được gắn với tiêu chí rõ ràng. Các ưu đãi chỉ có thể triển khai thống nhất khi có tiêu chí nhận diện rõ ràng (cảng xanh, tàu xanh, dự án chuyển đổi xanh), có cơ quan xác nhận và phương thức đánh giá kết quả giảm phát thải; nếu thiếu, sẽ khó phân định đối tượng được hưởng ưu đãi.

Do đó, đại biểu Thùy Dương đề nghị chỉnh lý quy định theo hướng Chính phủ quy định chi tiết yêu cầu, lộ trình thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa; tiêu chí cảng xanh, cảng thông minh, tàu xanh, tàu công nghệ xanh, dự án chuyển đổi xanh; cơ quan xác nhận và phương thức đánh giá kết quả giảm phát thải làm căn cứ hưởng ưu đãi, hỗ trợ.

Về phạm vi ưu đãi đối với tàu thuyền hiện hữu chuyển đổi xanh, đại biểu cho biết dự thảo quy định miễn phí đăng ký, lệ phí trước bạ khi đăng ký lần đầu và miễn phí trọng tải trong thời hạn 5 năm đối với tàu biển, tàu sông sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo. Với cách quy định này, ưu đãi chủ yếu hướng tới tàu đóng mới, trong khi dự thảo đã xác định việc hoán cải, nâng cấp tàu thuyền là dự án chuyển đổi xanh.

Theo đại biểu Lê Nữ Thùy Dương, đội tàu và hạ tầng hiện hữu chiếm tỷ trọng lớn; việc mở rộng ưu đãi cho trường hợp hoán cải, nâng cấp tàu thuyền đang hoạt động để chuyển sang sử dụng điện, nhiên liệu thay thế hoặc công nghệ giảm phát thải sẽ tạo động lực chuyển đổi xanh đối với phần lớn đội tàu hiện có, bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định và phù hợp với lộ trình chuyển đổi của dự thảo. Đại biểu đề nghị bổ sung trường hợp tàu thuyền hoán cải, nâng cấp để sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo hoặc công nghệ giảm phát thải được miễn phí trọng tải trong thời hạn tương ứng kể từ ngày hoàn thành hoán cải.

Bổ sung cơ chế chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Nữ Thuỳ Dương tán thành chủ trương thu hút nhà đầu tư chiến lược đối với các dự án bến cảng biển, cảng thủy nội địa đầu mối, khu liên hợp công nghiệp tàu thủy, cảng cạn và trung tâm logistics có quy mô lớn. Tuy nhiên, dự thảo quy định việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án này được thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo đại biểu, các dự án này có quy mô vốn lớn, yêu cầu cao về công nghệ, quản trị, kinh nghiệm khai thác và khả năng kết nối mạng lưới vận tải, logistics quốc tế. Nếu lựa chọn chủ yếu dựa trên các tiêu chí về giá, Nhà nước có thể không chọn được nhà đầu tư có năng lực dài hạn để phát triển và khai thác hiệu quả các cảng cửa ngõ và trung tâm trung chuyển quốc tế.

Đại biểu cho biết, pháp luật hiện hành không đặt ra yêu cầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án này và dự án đầu tư phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó, việc rút gọn quy trình và cắt giảm thủ tục hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm tháo gỡ nút thắt, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Với các dự án hạ tầng cảng có chu kỳ đầu tư dài hạn, việc chậm trễ có thể bỏ lỡ các cơ hội cạnh tranh phát triển ngành hàng hải.

Do đó, đại biểu Đoàn Đồng Nai Lê Nữ Thùy Dương cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung hình thức chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, theo hướng trường hợp chỉ có một nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất dự án hợp lệ thì thực hiện chấp thuận nhà đầu tư; trường hợp có từ hai nhà đầu tư quan tâm trở lên cùng nộp hồ sơ đề xuất dự án trong thời hạn hợp lệ thì thực hiện chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư, với tiêu chí chấm điểm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với tình hình thực tế, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hội đồng xét duyệt bảo đảm công khai, công bằng.

Bên cạnh đó,  đại biểu đề nghị chỉnh lý theo hướng các dự án khi hết thời hạn hoạt động mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện và đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ thì được xem xét gia hạn.

Theo đại biểu, điều này giúp chia sẻ gánh nặng với chủ đầu tư trong việc duy trì, nâng cấp cảng và bảo đảm khả năng thu hồi vốn; Nhà nước vẫn kiểm soát được thông qua điều kiện gia hạn cho chủ đầu tư. 

Xác định rõ vùng hoạt động của tàu tham quan ở vịnh, vùng biển gần bờ

Đóng góp ý kiến về vùng hoạt động của tàu du lịch và lộ trình chuyển đổi, đại biểu Nguyễn Hải Long (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng) chỉ ra thực tiễn du lịch biển, đảo có nhiều tuyến đặc thù mà dự thảo Luật chưa tính đến, như tàu tham quan ở Vịnh Hạ Long, Cát Bà, Cô Tô hay Cù Lao Chàm. Hành trình của các tàu này đi qua nhiều hang, đảo, làng chài và có những đoạn nằm ngoài luồng. “Theo khoản 11 Điều 3, phạm vi của tuyến đường thủy nội địa được xác định theo luồng và hành lang bảo vệ luồng, nên các đoạn này chưa rõ thuộc đường thủy nội địa hay vùng biển. Chủ tàu không biết phải căn cứ vào đâu để đóng tàu và triển khai thực hiện”, đại biểu phân tích.

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Đại biểu Nguyễn Hải Long (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng). Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 318 đặt ra mốc thời gian đến ngày 31/12/2033 phải hoán cải tàu sông mang cấp đăng kiểm VR-SB đang hoạt động trên tuyến vận tải ven biển thành tàu biển hoặc chỉ chạy ở đường nội địa. Theo đại biểu, việc hoán cải theo chuẩn tàu biển sẽ kéo theo yêu cầu khắt khe về đăng ký thuyền viên, trang thiết bị với chi phí rất lớn. Doanh nghiệp trong ngành có thể buộc phải giảm tuyến, tăng giá tour hoặc ngừng hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến du khách và người dân tại các vùng du lịch, cảng biển. Hơn nữa, hồ sơ trình hiện chưa có đánh giá về số lượng tàu du lịch thuộc diện này cũng như chi phí chuyển đổi.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định xác định rõ vùng hoạt động của tàu tham quan ở vịnh, vùng biển gần bờ, vốn chỉ có khoảng 3 đến 4 vùng trên cả nước, để Chính phủ quy định cụ thể ngay trong dự thảo, giúp các tàu này được xác định là hoạt động trên đường thủy nội địa, tránh việc phải đóng mới theo chuẩn tàu biển. Đồng thời, cần nghiên cứu một nhóm quy chuẩn riêng cho tàu du lịch ven bờ với yêu cầu an toàn tương đương. Cách làm này giúp các tàu đủ chuẩn an toàn đều có cơ sở hoạt động hợp pháp, doanh nghiệp có lộ trình đầu tư ổn định và du khách yên tâm.

Về bảo đảm an toàn cho hành khách trên tàu du lịch, đại biểu bày tỏ sự tán thành với yêu cầu lắp thiết bị giám sát hành trình và ghi hình trên tàu chở khách. Tuy nhiên, đối với quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh trong khoang lái và khoang hành khách, đại biểu lưu ý cần quy định rõ phạm vi ghi hình chỉ bao gồm khoang lái, khu vực chung và lối thoát hiểm. Bởi lẽ, trên các tàu du lịch nghỉ đêm như ở Quảng Ninh, khoang hành khách bao gồm cả phòng ngủ; nếu lắp camera tại đây sẽ không phù hợp với quyền riêng tư, còn nếu không lắp lại trái với quy định.

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Quốc hội thông qua quy định mới về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

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Nguyễn Trang/VOV.VN
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