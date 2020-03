Thứ trưởng Ngoại giao yêu cầu Điện Biên tăng cường bảo vệ biên giới

Hôm nay (2/3), Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên về công tác quản lý biên giới và quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác cũng đã đi khảo sát thăm mốc giới 113 biên giới Việt Nam.

Tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, công tác đối ngoại và quan hệ hợp tác đối với các đối tác nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Theo đó hoạt động đối ngoại tại địa phương được tăng cường, mở rộng, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế, mở rộng quan hệ đối ngoại. Địa phương cũng đã chủ động tham gia các diễn đàn giao lưu, hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư nước ngoài và các nguồn viện trợ khác, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới đảm bảo ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tỉnh Điện Biên kiến nghị, đề xuất với Bộ Ngoại giao tham mưu cho Chính Phủ và các Bộ, Ngành Trung ương về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ đầu mối nông sản các khu vực theo các quyết định đã được phê duyệt. Xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc, Cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son, cửa khẩu phụ Si Pa Phìn - Huổi Lả nhằm sớm đưa các dự án vào sử dụng phục vụ cho hoạt động giao thương biên giới. Hỗ trợ địa phương trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến các đối tác, đồng thời giới thiệu các đối tác đến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Điện Biên đạt được trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, quản lý biên giới và thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng trong thời gian qua.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, quản lý biên giới; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới chấp hành Hiệp định biên giới; thường xuyên phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Trong công tác đối ngoại, Điện Biên cần xác định và thực hiện được mục tiêu là giữ được môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững vàng an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới; chuyển mạnh sang hợp tác phát triển kinh tế; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các địa phương có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu Đông Nam Á.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ báo cáo Bộ trưởng chỉ đạo các vụ, cục chức năng của Bộ để phối hợp với tỉnh triển khai thực hiện; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.