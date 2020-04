Thứ trưởng Tô Anh Dũng điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh

Chiều 16/4/2020, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã có cuộc điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Nigel Adams để trao đổi về hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19 và thúc đẩy quan hệ song phương.

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Tô Anh Dũng thông báo các biện pháp Việt Nam đang tích cực triển khai và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam kiểm soát tình hình, phòng chống dịch bệnh lây lan, nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ Việt Nam sẵn sàng trao đổi thông tin, kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19, mong muốn Anh chia sẻ kinh nghiệm và những nghiên cứu liên quan đến điều trị bệnh Covid-19 nhằm giúp nâng cao năng lực y tế cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh trên toàn cầu. Thứ trưởng cũng đề nghị Anh tạo điều kiện chăm sóc y tế và hỗ trợ thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Anh trong thời điểm dịch bệnh này.

Quốc vụ khanh Nigel Adams chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh Covid-19, thể hiện vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Quốc vụ khanh đánh giá cao những kết quả nổi bật của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, mong muốn hai nước chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh này cả trong khuôn khổ song phương và đa phương, phát huy tiếng nói của hai nước, nhất là khi Việt Nam đảm đương các trọng trách quan trọng trong ASEAN và tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm thúc đẩy phối hợp quốc tế trong cuộc chiến còn nhiều cam go này. Quốc vụ khanh bày tỏ cảm kích trước việc Chính phủ Việt Nam trao tặng 110.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn cho Anh cũng như tạo điều kiện để chuyến bay chở công dân Anh có thể về nước an toàn.

Năm 2020 là năm hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, văn hóa..., đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021./.