Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar - nước Chủ tịch ACMECS năm 2025 – 2026. Tham dự Hội nghị có Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng.

Khai mạc Hội nghị, Tổng thống Myanmar nêu chủ đề của Hội nghị là “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” nhấn mạnh sức mạnh tổng hợp của năm nước Mê Công xuất phát từ lòng tin và tình đoàn kết. Trên tinh thần đó, ACMECS cần phát huy thế mạnh, gia tăng đóng góp vào vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững của khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phú Huấn)

Các nhà Lãnh đạo đánh giá cao những kết quả trên ba trụ cột hợp tác về kết nối hạ tầng cứng, kết nối hạ tầng mềm và giao lưu nhân dân; đồng thời trao đổi các định hướng lớn nhằm nâng cao hiệu quả và tạo động lực mới cho ACMECS trong giai đoạn tới.

Theo đó, tăng cường liên kết, phát huy tiềm năng và nâng cao khả năng thích ứng của tiểu vùng Mê Công trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực. Các nhà Lãnh đạo thống nhất triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông cho đến giáo dục, môi trường, năng lượng. Nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm thành động lực quan trọng mới, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống người dân.

Các nhà Lãnh đạo cũng nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác ACMECS thông qua phát triển nguồn nhân lực, mở rộng nguồn tài chính và nâng cao năng lực thể chế của hợp tác, đặc biệt là phát huy vai trò của Ban thư ký lâm thời ACMECS, triển khai Quỹ Phát triển ACMECS và tăng cường phối hợp với các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và tích cực tham gia, đóng góp vào hợp tác tiểu vùng Mê Công nói chung và cơ chế ACMECS nói riêng; đánh giá cao vai trò của ACMECS là cơ chế hợp tác duy nhất của năm nước Mê Công khởi xướng và làm chủ, góp phần củng cố đoàn kết và tin cậy chiến lược giữa các nước thành viên, đồng thời thúc đẩy phối hợp lập trường chung của Mê Công trong hợp tác với các đối tác.

Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng cho rằng các nước ACMECS cần phải đổi mới mạnh mẽ mô hình hợp tác; chuyển từ thích ứng bị động sang chủ động kiến tạo phát triển; từ khai thác lợi thế sẵn có sang kết nối chặt chẽ để cùng tạo dựng năng lực cạnh tranh mới.

Toàn cảnh Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mê Công (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Phú Huấn)

Với tầm nhìn xây dựng Mê Công thành trung tâm sản xuất chất lượng cao, sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững, Thủ tướng đề xuất ACMECS tập trung mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng. Các nước ACMECS cần ưu tiên kết nối đồng bộ các trung tâm sản xuất, đô thị, cảng biển, cửa khẩu và thị trường; phát triển hiệu quả các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây và phía Nam, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng khu vực có sức cạnh tranh cao.

Trong đó, cần huy động các nguồn vốn để tập trung kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là đường bộ và đường sắt giữa tiểu vùng với khu vực; trọng điểm là dọc hành lang kết nối Trung Quốc qua năm nước Mê Công sau đó kết nối với Malaysia và Singapore và tuyến cao tốc kết nối năm nước Mê Công để kết nối tới Ấn Độ. Cùng với đó, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng đề nghị giao các Bộ trưởng nghiên cứu sáng kiến xây dựng thương hiệu chung “Nông sản Mê Công” để nâng cao giá trị, khả năng tiếp cận thị trường và sức cạnh tranh của sản phẩm tiểu vùng.

Xác định bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới và thích ứng biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, lâu dài, Thủ tướng đề nghị ACMECS cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với thiên tai, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh; hình thành cơ chế tham vấn và chia sẻ thông tin thường xuyên, trong đó có các công trình phát triển liên quan nguồn nước; kết nối hệ thống cảnh báo sớm thiên tai.

Về đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của ACMECS trong cấu trúc tiểu vùng và khu vực, Thủ tướng đề nghị Ban Thư ký lâm thời, phối hợp với Viện Mê Công sớm hoàn thành dự thảo Kế hoạch tổng thể hợp tác ACMECS trong giai đoạn mới với các ưu tiên có trọng tâm, lựa chọn danh mục dự án thiết thực, có khả năng huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tạo tác động lan tỏa. Đặc biệt, với tư cách là cơ chế tiểu vùng duy nhất hội tụ đầy đủ cả năm nước Mê Công, ACMECS phát huy vai trò điều phối ưu tiên và tiếng nói chung của các nước thành viên trong hợp tác với các đối tác bên ngoài.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Nay Pyi Taw (Nây Pi Tô) của Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế ACMECS lần thứ 11, xác định phương hướng rõ ràng cho hợp tác giữa năm nước trong thời gian tới. Sau Hội nghị, cũng đã diễn ra Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch hợp tác ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan.